Meis celebra una nueva edición de la Festa do Cocido con tintes solidarios

El Concello de Meis y la Asociación Cultural A Croa de Paradela, en colaboración con la Comunidade de Montes Santa María de Paradela, celebrarán el próximo 7 de febrero la IV edición de la Festa do Cocido, un evento que tendrá un importante contenido solidario, al celebrar una andaina en favor del Banco de Alimentos de las Rías Baixas.

La Festa do Cocido comenzará a las 14.30 horas en el campo de A Boca, en el lugar de Vilanoviña. La comida, además del tradicional cocido, incluirá agua, vino, refrescos, postre y café por un valor de 33 euros, 17 para los niños menores de 12. El evento también estará amenizado por el trío Gala. La compra de tickets deberá realizarse antes del 31 de enero.

Unas horas antes, también en el campo da Boca de Vilanoviña, arrancará la III Andaina Solidaria que, este año, dedicará la recaudación al Banco de Alimentos. La salida está prevista para las 10.00 horas y consistirá en un recorrido de siete kilómetros aproximadamente, pasando por el área recreativa de As Eixás, la playa fluvial y el molino. El precio de los dorsales será de cinco euros, que consistirán en unas pañueletas que dona la comunidad de montes de Paradela. Gran parte de los participantes en la andaina acaban quedándose a disfrutar de un buen cocido en la carpa instalada en el campo de A Boca.