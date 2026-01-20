Mar de Santiago propone la creación de un camino por la costa a Compostela
La iniciativa aprovecharía la actual ruta Padre Sarmiento de la Mancomunidade, a la que se unirían Poio y los municipios del Ullán | Durán: «Lo presentaremos en Fitur
La proximidad de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid está provocando que entidades como Mar de Santiago den a conocer cual será su promoción para atraer visitantes para el ejercicio 2026. Precisamente esta entidad, formada por los municipios de Vilanova, Catoira, Valga y Pontecesures, presentará en Fitur la propuesta de completar el Camiño de Santiago por las costas de O Salnés y Ullán. Así lo reconoce el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que no duda en apuntar que, para sacar adelante esta iniciativa, «ya estamos en concordancia con el municipio de Poio y con la Mancomunidade de O Salnés».
No en vano, Durán explica que «la intención es darle un nuevo impulso a la que se conoce como la Ruta Padre Sarmiento, que rodea todo el litoral de O Salnés, completándola con la posibilidad de recorrer el Ullán hasta enlazar de nuevo con el Camiño Portugués». Destaca Durán que, esa propuesta de la Ruta Sarmiento «está siendo cada vez más demandada por peregrinos que aprovechan para hacer turismo en su viaje hacia Santiago, al ofrecer paisajes de gran belleza y una comunión con el medio natural impresionante». El regidor vilanovés reconoce que conseguir la declaración de Camiño a Santiago por la costa «supondría un impulso hacia la desestacionalización del turismo, eso que llevamos años tratando de implementar y que nos ofrece la tradición Xacobea».
La elección de Fitur para dar a conocer esa posibilidad de recorrer un camino por la costa no es una casualidad, ya que allí «es donde podemos realizar los mejores contactos con turoperadores interesados en promocionar no solo este paquete, sino todo nuestro entorno». Mar de Santiago tiene una cita en Fitur el próximo jueves, a las 13.20 horas, cuando procederá a presentar su nueva imagen de marca y los nuevos atractivos turísticos del destino.
Otero de las rutas hacia Compostela que atraviesa la comarca de O Salnés es la Variante Espiritual que, desde Pontevedra, atraviesa el Castrove desde Combarro hasta Armenteira, para bajar después hasta el muelle de Vilanova a fin de que los peregrinos puedan realizar la «Traslatio». Esta Variante, que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, todavía no está reconocida como Camiño de Santiago oficial, algo en lo que está trabajando la Mancomunidade a fin de aportar a Turismo de Galicia documentación histórica que pruebe las relaciones de toda esta zona con Compostela. El objetivo es que pueda ser reconocida como Camiño de Santiago oficial a lo largo de este año. De todas formas, todos los peregrinos que la eligen pueden sellar su Compostelana sin problemas.
Homenaje a la Asociación de Amigos do Camiño Portugués
La Peña de la Boina dedicará el Homenaje de Honra e Louvanza de la entidad a la Asociación de Amigos do Camiño Portugués a Santiago. El evento, que se celebrará el próximo sábado en el Santuario de la Virxe Peregrina de Pontevedra y en el Liceo Casino pretende ser un «más que merecido homenaje a la larga tradición del Camiño Portugués, que ha hecho de Pontevedra un centro de las peregrinaciones a Compostela desde finales del siglo pasado».Esa tradición no solo continúa en la actualidad, sino que «se refuerza continuamente gracias al esfuerzo y el entusiasmo de la Asociación de Amigos do Camiño Portugués», que preside el pontevedrés Tino Lores. Las invitaciones para el evento que se va a celebrar el sábado podrán adquirirse en la Cafetería O Forno, en el Liceo Casino de Pontevedra y en el Bar Parvadas hasta hoy mismo.La Asociación de Amigos del Camiño Portugués lleva años impulsando y promocionando esta ruta, que se ha convertido en la segunda más utilizada por los peregrinos para llegar a Compostela, después del Camiño Francés. Desde que la entidad colabora en la gestión de los albergues, el Camiño Portugués a Santiago nunca ha dejado de crecer, especialmente con peregrinos procedentes del país luso o de su influencia, pero también con un nutrido crisol de nacionalidades que descubren los encantos del Camiño.
