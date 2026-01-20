Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas

El pato havelda (Clangula hyemalis) es una especie que se reproduce en los fríos territorios árticos, tanto en Groenlandia como en Islandia, Noruega, Escandinavia y Rusia. Suele invernar en aguas británicas, el mar Báltico y las costas holandesas y del norte de Francia.

Ocasionalmente se deja ver por las Rías Baixas, convirtiéndose, junto al poco habitual zampullín cuellirrojo (Podiceps auritus), el negrón careto (Melanitta perspicillata), el tarro blanco (Tadorna tadorna) o la garceta grande (Casmerodius albus) en una de esas rarezas que tanto agradan a los ornitólogos y amantes de la naturaleza en general.

Como sucede con la barnacla carinegra (Branta bernicla), una variedad de ganso que en épocas de cría ocupa el Ártico y densas áreas de Noruega, Groenlandia, Rusia, Canadá y Alaska, recorriendo cuando llega el invierno hasta 6.000 kilómetros para alcanzar el sur de Europa, la costa Atlántica de Estados Unidos y la costa pacífica norteamericana.

Son, junto al morito (Plegadis falcinellus) y la barnacla cariblanca (Branta Leucopsis), algunos ejemplos de las aves raras que encuentran en las rías y/o sus humedales un buen lugar para pasar el invierno.

Juan Diéguez y otros tripulantes del «Chasula». | FdV

Parece el caso del pato havelda avistado el domingo desde el aula flotante de naturaleza «Chasula», el barco que patronea Isidro Mariño y permite descubrir la riqueza ornitológica de las Rías Baixas y el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.

El pesquero rehabilitado estrenó la temporada de expediciones con un recorrido por la ría de Arousa en el que se topó con la imponente presencia del pato havelda, «observado durante el invierno de forma muy escasa en las costas peninsulares del Cantábrico y el Atlántico», explican en la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

Donde remarcan que «en España invernan contados ejemplares cada año» y que «suele criar en charcas y marjales del Ártico, también en costas marinas y en aguas tranquilas de montaña, alimentándose principalmente de pequeños animales, sobre todo crustáceos y moluscos, que consigue buceando tras sumergirse con un pequeño salto».

Un ejemplar macho de serreta. | Juan Diéguez

Un apasionado de las aves como Juan Diéguez relata la espectacularidad de ese momento y la emoción que sintieron quienes, como él, se encontraban a bordo del «Chasula» en el momento de toparse con el pato havelda, ya visto en grupo en el pasado y esta vez rodeado de varios ejemplares de serreta mediana (Mergus serrator), un pato «que se alimenta básicamente de peces y que aparece de forma habitual en nuestras aguas, ya que acude a invernar todas las temporadas, si bien en escaso número», detalla SEO.

Esta especie en concreto «cría en el norte de Europa, Asia y América, así como en Groenlandia y algunos puntos de Asia central, invernando al sur de esas zonas y llegando a desplazarse hasta el norte de África, Japón, China, California y el golfo de México».

El águila pescadora (anillada) en plena caza. / Juan Diéguez / Chasula Birds

La misma singladura permitió disfrutar de la presencia de otras muchas especies. Entre ellas el robusto colimbo grande (Gavia immer), que cría en las altas latitudes del hemisferio norte, donde ocupa zonas lacustres en la taiga y la tundra; la esbelta espátula común (Platalea leucorodia) y la siempre llamativa pero escasa águila pescadora (Pandion haliaetus), ya inmortalizada por la cámara del naturalista Juan Diéguez en otras ocasiones.

En definitiva, otra exitosa singladura a bordo del «Chasula» en la que disfrutar de un mar en calma y una tregua meteorológica en medio de la sucesión de tormentas que permitió a los viajeros deleitarse con las aves y el paisaje sin dejar pasar la oportunidad de desayunar a bordo un buen chocolate caliente y almorzar algunas de las viandas que suelen poner la guinda a los viajes capitaneados por Isidro Mariño.