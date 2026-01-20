Las excavadoras regresan a los terrenos del área comercial

Tras varios meses de parón, las excavadoras han regresado a los terrenos del área comercial de San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa, para retomar las obras de movimiento de tierras necesarias para llevar a cabo la infraestructura. Hasta el momento, se había trabajado en los futuros accesos desde la PO-530, pero sin acercarse a la zona central de la parcela, donde se han retomado las obras.

El proyecto, que lleva gestándose más de dos décadas, cuenta con todos los permisos para salir adelante, después de que tuviese que volver a la salida de casilla debido a la crisis económica. El espacio que ocupará será de más de 20.000 metros cuadrados y tenía prácticamente cerrado el operador principal que se asentará en ese lugar, supermercados Eroski, además de otras marcas de primer nivel.

La última reformulación del mismo apuntaba a la construcción de un total de 17 locales comerciales de diferentes tamaños, organizados en torno a un patio central que concentrará las terrazas y cuatro establecimientos de restauración y ocio. El presupuesto para sacar adelante la obra es de casi 3,8 millones de euros y las previsiones es que permita crear unos 350 puestos de trabajo directos, priorizando a los residentes en el municipio vilanovés.