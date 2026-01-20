Una década formando cajeros reponedores

La Mancomunidade de O Salnés ha puesto en marcha la décima edición del curso de cajero reponedor, una formación de 50 horas, entre teóricas y prácticas, a la que han asistido un total de 150 candidatos del Programa Integrado de Emprego a lo largo de la última década.

Todos los alumnos de esta nueva edición van a poder realizar prácticas en empresas de distribución alimentaria distribuidas en toda la comarca. Existe un convenio de colaboración con supermercados cuyos centros y tiendas se distribuyen en todo el territorio saliniense.

Los participantes tendrán la oportunidad de desempeñar las funciones propias del puesto de caja y reposición, lo cual les abrirá el camino para una probable inserción en el sector, explican desde la Mancomunidade.

Asimismo, algunos de ellos tendrán ocasión de formarse en el puesto de carnicería previsto para el mes de abril con lo que su perfil quedaría mucho más enriquecido y les brindaría la posibilidad de rotar en distintas secciones dentro de su centro de trabajo.

El Plan In tegrado de Emprego, a través del que se celebran estos cursos de la Mancomunidade, es una de las iniciativas formativas con mayor éxito, especialmente a la hora de abrir las puertas del mercado laboral. No en vano, desde que comenzó a celebrarse en la comarca de O Salnés, la colocación de los alumnos en empresas ha superado siempre el 90%, un porcentaje que no se encuentra en otras iniciativas similares.

Además, todos los alumnos que participan en el Plan Integrado de Emprego tienen la opción de escoger una salida laboral a través de los cursos de formación que se le ofrecen, recibiendo incluso todo tipo de asesoramiento técnico.