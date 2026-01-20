Los cazadores ya pueden disparar a los jabalíes durante las batidas del zorro

La Xunta de Galicia autoriza a las sociedades de caza que así lo soliciten portar balas durante las batidas de zorro para poder abatir jabalíes en la misma jornada. Se trata de una petición formulada por el sector cinegético, con el objetivo de controlar mejor la población de cerdos salvajes, y el permiso se extenderá hasta el 8 de febrero.

La Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia ha autorizado esta medida excepcional para «contribuir a aumentar la efectividad del aprovechamiento cinegético del jabalí, aprovechando las acciones de caza de otras especies ya autorizadas en los planes de aprovechamiento anuales, sin tener en cuenta la cuota de captura de jabalí».

De este modo, las sociedades de caza que así lo soliciten previamente a la Xunta podrán cazar jabalíes los mismos días que hagan batidas de zorro. La Xunta aceptó esta propuesta del sector también como medida preventiva contra la aparición en Galicia de un eventual foco de peste porcina, como los detectados en Cataluña a finales de noviembre pasado, el primero en España desde 1994.

«Esta medida se incardina dentro del paquete de medidas que han emanado del Grupo de Traballo de Xestión do Xabarín, contando con un amplio consenso, dada la necesidad imperiosa de adoptar medidas excepcionales de carácter preventivo que reduzcan la población de jabalí ante la amenaza de la posible aparición de la peste porcina africana en nuestro territorio y previsible transmisión a través de esta especie a las explotaciones porcinas», argumenta la Xunta en la instrucción publicada.

La administración plantea que, «el jabalí ha experimentado una notable expansión en las últimas décadas en Galicia, la península Ibérica y en toda Europa», y que ante el temor de un eventual brote de peste porcina, «conviene utilizar cualquier medida que permita reducir su población, como ampliar la posibilidad de la caza del jabalí en los terrenos de régimen cinegético especial en las batidas autorizadas de zorro en el plan anual de aprovechamiento de los cotos», prosigue la instrucción.

Daños agrícolas y accidentes

Además del temor a la peste porcina, la Xunta y los cazadores están preocupados por los daños que provocan los jabalíes en las explotaciones agrícolas y por los accidentes de circulación que causan al irrumpir en las carreteras.

De hecho, y según datos oficiales, los jabalíes causan cada año en torno a 600 accidentes de tráfico solo en la provincia de Pontevedra. Y en O Salnés hay algunos de los viales más conflictivos en este sentido, como es la PO-548 (Vilagarcía-Pontecesures). Hace apenas unos días, un vídeo se hizo viral al captar el instante en que un coche arrollaba a un animal en Carril, muy cerca de la curva de A Rosa. Por este motivo, algunos tecores están ampliando las batidas. Los cazadores de Meaño y Poio realizaron recientemente una conjunta en esta última localidad.