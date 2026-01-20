Carlos Blanco regresa a Vilagarcía en marzo con «A penúltima»

El actor Carlos Blanco volverá recalar en el Auditorio de Vilagarcía el 28 de marzo para estrenar en su ciudad su nuevo espectáculo, titulado «A penúltima». Se trata de un monólogo que ya ha hecho reír al público en varias localidades y que sigue la receta con la que siempre triunfa el arousano: humor del país e improvisación.

La venta anticipada de entradas se abre hoy en Ataquilla.com a 15 euros, en la zona A del Auditorio, y a 12 en las zonas B y C. De no agotarse antes, también podrán adquirirse el día de la función en la taquilla del edificio cultural a 18 y 15 euros, según la zona de las butacas.

El Ayuntamiento explica que en «A penúltima» Blanco junta historias nuevas y viejas con anécdotas populares gallegas. Todo esto aderezado con la típica «retranca» y el toque justo que hace que el espectador, además de divertirse, reflexione sobre ciertos aspectos de actualidad y de siempre.

El título elegido para este nuevo montaje sugiere que siempre hay algo más por venir, «jugando con la idea de que nunca se sabe cuándo será la próxima actuación, pero que, por si acaso, no hay que perderse la actual». «A penúltima» es una producción de Condetrespés dirigida a público adulto.

Hace unos días, el Ayuntamiento hizo públicos los primeros espectáculos de su convenio con la Rede Galega de Teatros e Auditorios. En concreto, se programaron tres representaciones, y desde Ravella destacaban que «la oferta será variada y para todo tipo de gustos, puesto que habrá comedia y drama a cargo de Mofa y Befa y Teatro do Noroeste, y danza contemporánea de la compañía de Daniel Rodríguez».

El ciclo se estrena el 7 de febrero con la obra «Os dous de sempre».