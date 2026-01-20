Una cantera musical cambadesa que crece
Alumnos de instrumento se integran en la Banda Infantil tras cuatro meses de formación
l. r.
La Banda Infantil del Conservatorio e Escola de Música de Cambados ha sumado estos días nuevos miembros que dan impulso a esta iniciativa donde el alumnado pone en práctica no solo sus dotes artísticas, sino también el trabajo en equipo. Y es que el alumnado que empezó su formación de instrumento en septiembre acaba de entrar en las filas de la agrupación después de cuatro meses de aprendizaje. Ni el concejal de Cultura, Liso González, quiso perderse la primera clase conjunta y aprovechó para felicitar a los jóvenes músicos y animarles a seguir trabajando. Todos juntos, sin faltar el director Daniel Figueira Bello, posaron en una foto de grupo para inmortalizar el momento de la banda, que además de su propia entidad es una cantera única para seguir manteniendo viva la gran tradicional musical cambadesa.
