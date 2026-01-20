Barrantes tiene todo preparado para el Enterro da Galiña
El evento está organizado por la Asociación de Veciños San Andrés y será el 21 de febrero
Ribadumia
El evento más importante del Carnaval de Ribadumia, el Enterro da Galiña, ya tiene todo preparado para el próximo 21 de febrero. Organizado por la Asociación de Veciños San Andrés, la fiesta comenzará a las 19.30 horas, con un velatorio en el centro social, paso previo al desfile del «cadaleito» por las calles del casco urbano, un desfile en el que no faltarán los «choqueiros» y la música batucada del grupo Olodum do Coio.
El evento incluirá premios a los mejores disfraces, así como una gran laconada y baile de Carnaval amenizado por el dúo «La sintonía de tu vida». El precio para participar en esta actividad será de 27 euros para los socios de la asociación y de 32 para las personas ajenas.
