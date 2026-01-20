Arousa recibe una muestra sobre el campo franquista de A Guarda

Vilagarcía acogerá del 29 de enero al 7 de febrero la exposición «As portas do horror», sobre el campo de concentración franquista de Camposancos (A Guarda). La muestra se inaugura la semana próxima, y podrá visitarse en la casa da cultura. El acto de apertura al público será a las 20.00 horas, poco antes del inicio de la proyección de «Lola», un documental con el que Antonio Caeiro fue recientemente premiado en el festival internacional de cine de Ourense.

Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica de Vilagarcía y O Faiado da Memoria celebran a finales de este mes una serie de actividades relacionadas con la represión franquista. En el caso de la exposición, las entidades vilagarcianas sostienen que, «asumiendo la represión franquista como crimen de lesa humanidad, la pedagogía de la memoria se convierte en un deber cívico».

La exposición «As portas do horror» fue promovida por la asociación para la recuperación de la memoria histórica del campo de concentración de Camposancos y la fosa común de Sestás, y cuenta con el respaldo de la Secretaría de Memoria Democrática. Está estructurada en tres bloques: paneles informativos con documentos y fotografías; guías sonoras y un documental sobre el maltrato a los presos. También se dedica una atención especial a la represión ejercida sobre las mujeres. La finalidad de la muestra es «acercar a la ciudadanía una comprensión clara de la brutalidad ejercida», y exponer que los campos de concentración franquista fueron, «espacios de exterminio que, pese a su crueldad equiparable a la de los campos nazis, permanecen aún hoy sin visibilidad en la percepción que tiene la gente».

La exposición y la proyección del documental son el jueves, 29 de enero por la tarde. Pero habrá otros dos actos el sábado, 31. El primero de ellos es a las 12.30 horas del mediodía, en el cementerio municipal de Rubiáns, y consiste en un homenaje a tres mujeres de Vilagarcía asesinadas por los represores del franquismo: Josefa González Barreiro, Juana Núñez Quintáns y Pilar Fernández Seijo.

Posteriormente, O Gato Negro de Carril acogerá el Xantar da Memoria. Los interesados en asistir tienen que ingresar 30 euros por persona por el almuerzo.