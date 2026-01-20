Alertan del riesgo para el Umia de una gasolinera en Os Castaños

La intención de abrir una gasolinera en las inmediaciones del río Armenteira, en la zona ribadumiense de Os Castaños, ha levantado todas las alarmas en el Colectivo Ecoloxista de O Salnés, que ha presentado alegaciones al estudio de incidencia ambiental ante la Consellería de Medio Ambiente.

El colectivo señala que la finca elegida para esta infraestructura linda directamente con una derivación del Rego da Armenteira. «En ese punto, el nivel freático está a 2,5 metros de profundidad, por lo que el riesgo de contaminación del medio acuático, y tanto accidental como acumulativo, es demasiado alto», explican, antes de recordar que las aguas de ese riachuelo desembocan en el río Umia, en cuyo final se encuentra el espacio protegido Ons-O Grove, incluido en la Rede Natura 2000 y el convenio Ramsar.

Es por ello que los ecologistas entienden que la ubicación de la gasolinera debe ser otra, para no poner en riesgo la calidad de las aguas. Desde la entidad que preside Marta Lois indican que, en la memoria presentada por la empresa a la Consellería, «no presentan un plan con medidas de control de riesgo de contaminación acumulativa en el medio; tampoco se muestra un plan de seguimiento ambiental serio y solo presentan unas medidas de control técnicas del equipamiento, con unas inspecciones marcadas por la normativa que son anuales o cada diez años».

Es por ello que el CES considera que son insuficientes, sobre todo, teniendo en cuenta «el riesgo ambiental para las aguas freáticas y del río; además, con el condicionante de ser un área de servicio desatendido, por lo que el seguimiento, control y vigilancia debería ser más exhaustivo».

Cuestionan también los colores elegidos para el área de servicio, ya que desentonan con un entorno que «mantiene todavía cierta riqueza paisajística».

Ante estos riesgos ambientales, la memoria «no expone las medidas de restauración del medio natural ni ante un accidente de contaminación, ni por incendios , ni por un posible desmantelamiento futuro».

En cuanto a los protocolos, los que se mencionan son actuaciones laborales y técnicas que «buscan parar la emergencia o cumplir la normativa vigente y esto no debe ser suficiente para la administración, pues la actividad empresarial debe responder ante las afecciones al medio que pudiesen ocasionar; esa respuesta y responsabilidad debe quedar escrita en la memoria».

Insisten en que, sin ese plan de actuación medioambiental «la administración no debería autorizar la actividad en las inmediaciones de un cauce fluvial».