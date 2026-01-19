Vilar y Vilarello honran a San Paio con procesión y música
Los vecinos trasladan a los santos desde Cordeiro hasta la capilla el próximo domingo
REDACCIÓN
Valga
Los vecinos de Vilar y Vilarello, en Valga, celebran el próximo domingo la fiesta de San Paio. Los actos empiezan a las 9 de la mañana, con las dianas y alboradas, y media hora más tarde saldrá la procesión con los santos, desde la iglesia parroquial de Cordeiro hasta la capilla de San Paio, acompañada por un grupo de música tradicional. Los actos prosiguen a las 13.15 horas, con una misa cantada, a la que seguirá una sesión vermú amenizada por el grupo de gaitas Brisas do Ulla, de Catoira.
La jornada la organiza la asociación vecinal y músico-cultural de Vilar-Vilarello, y es la introducción de la popular «procesión de los lacones», con la que Valga celebra la Candelaria y San Blas, a principios de febrero.
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo
- Hallan muerta a una persona sin hogar en Vilagarcía
- La FGCN y los procuradores custodian más de 100 coches de narcos listos para subastar
- Gardacostas elimina otra ingente cantidad de redes y nasas ilegales
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Así se distribuye la flota pesquera gallega en 2026
- Amarres indefinidos y ceses de actividad en la ría de Arousa por «miedo» a las sanciones europeas