Vilar y Vilarello honran a San Paio con procesión y música

Los vecinos de Vilar y Vilarello, en Valga, celebran el próximo domingo la fiesta de San Paio. Los actos empiezan a las 9 de la mañana, con las dianas y alboradas, y media hora más tarde saldrá la procesión con los santos, desde la iglesia parroquial de Cordeiro hasta la capilla de San Paio, acompañada por un grupo de música tradicional. Los actos prosiguen a las 13.15 horas, con una misa cantada, a la que seguirá una sesión vermú amenizada por el grupo de gaitas Brisas do Ulla, de Catoira.

La jornada la organiza la asociación vecinal y músico-cultural de Vilar-Vilarello, y es la introducción de la popular «procesión de los lacones», con la que Valga celebra la Candelaria y San Blas, a principios de febrero.