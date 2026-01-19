Vilagarcía cede el testigo de la donación de sangre a O Grove, Catoira y Meaño

Los Ayuntamientos de O Grove, Catoira y Meaño son los siguientes. Se trata de las tres localizaciones arousanas elegidas para que esta semana los ciudadanos puedan donar sangre y colaborar con los centros médicos mostrándose solidarios con el conjunto de la sociedad.

Tras su paso por localidades de la comarca como Vilagarcía y Vilanova, ahora llega el momento de situar las unidades móviles en la plaza de O Corgo (hoy), la Alameda do Concello (mañana) y la plaza de abastos de Dena (jueves), respectivamente, para dar la oportunidad a grovenses, catoirenses y meañeses de demostrar su implicación en la causa.

Ellos son ahora los principales destinatarios del llamamiento a la solidaridad que realizan el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y la Axencia de Doazón de Órganos e e Sangue (ADOS), que también invitan a hacer lo propio en decenas de municipios más de toda la comunidad autónoma.

Una de las encargadas de la unidad móvil. / M. Méndez

E insisten en animarlos a participar porque «cada día hay muchas personas en los hospitales que necesitan recibir una transfusión», ya sea porque hay que operarlas o porque necesitan el transplante de algún órgano.

O bien porque padecen cáncer, tuvieron un accidente de tráfico o tienen una hemorragia, entre otras muchas complicaciones.

De ahí la necesidad vital de disponer en Galicia de la mayor reserva posible de sangre, de todos los grupos sanguíneos.

Y de ahí, también, la importancia de que la población se conciencie con este tipo de campañas y acuda a las unidades móviles que visitan sus villas o ciudades, donde con un rápido, sencillo e indoloro gesto pueden ayudar a salvar vidas.

Una joven donante vilagarciana. / M. Méndez

Sin olvidar que de este modo también se someten –sin listas de espera– a un chequeo médico que les permite obtener resultados acreditados sobre su estado de salud, llevándose igualmente algún que otro obsequio y recibiendo un bocadillo, agua o refrescos que hacen más llevadera la donación.

«Precisamos más de 400 donaciones de sangre cada día», remarca el Sergas. Y para ponérselo fácil a quienes quieran aportar su dosis de solidaridad y humanidad, pero no puedan desplazarse a alguno de los siete puntos de donación existentes en las principales ciudades gallegas, hay diez unidades móviles –totalmente garantizadas desde un punto de vista sanitario– que cada día recorren las diferentes localidades.

Dicho esto, desde ADOS aclaran que en los últimos días las reservas del grupo sanguíneo 0 Negativo se situaron en nivel crítico, al igual que era bajo para el 0 Positivo, A Negativo y A Positivo.