Trabajadores del Concello de O Grove alertan de presiones sindicales

La tensión laboral y política que se vive en O Grove a raíz de las demandas que plantean algunos trabajadores municipales al Concello no solo se centra en el enfrentamiento abierto entre los propios empleados y la administración, sino que también salpica a las relaciones entre las centrales sindicales y la plantilla.

Tanto empleados como dirigentes políticos sostienen que se están ejerciendo «importantes presiones», y ponen como ejemplo las supuestas advertencias que, a modo de amenaza, habría vertido algún sindicato contra ciertos contratados.

Muestran como prueba de esa «presión» a la que dicen verse sometidos los mensajes telefónicos supuestamente remitidos desde Comisiones Obreras (CC OO), en los que se dice que «además de las denuncias al Concello, como perjudicados vamos a denunciar personalmente a varios trabajadores que están cometiendo fraude de ley, ya sea por su culpa o por recibir órdenes de los de arriba».

Lo que quieren decir es que van a «exigir responsabilidades» a los propios trabajadores, independientemente del proceso judicial abierto por aquellos que denunciaron al Concello «por varias situaciones ilegales».

De este modo CC OO asegura en dichos mensajes que en «este 2026 viene cargado de visitas al juzgado por parte de muchos trabajadores del Concello». Para añadir que «esto no se acaba aquí porque legalmente vamos a ir a por todas».

Explican los trabajadores que se sienten presionados, así como los responsables políticos consultados, que dichas advertencias o amenazas de los representantes de CC OO hacia ciertos empleados guarda relación con los turnos de fin de semana y las horas extra que algunos de ellos asumieron desde el inicio del conflicto.

Fue hace algo más de un mes cuando sindicatos y trabajadores decidieron iniciar un calendario de protestas, con concentraciones a las puertas de la casa consistorial todos los viernes, para solicitar la contratación de más personal y «salarios dignos» para la plantilla.

Decían llevar «demasiados años tratando de negociar sin éxito con el alcalde» y estar hartos «del bloqueo al que está sometida la negociación colectiva, la falta de personal y la privatización de servicios».

El observatorio de O Cavernal. / FdV

El «abandono» de paseos y observatorios

Para sacar partido a su enorme potencial, el Ayuntamiento de O Grove puso en marcha hace mucho tiempo el Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO), pensado para animar a vecinos y visitantes a encontrar en las aves un modo diferente de disfrutar de la localidad.

En los últimos tiempos la apuesta ornitológica parece haber perdido fuelle. Y no solo porque se cancelara la visita anual a la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) de Monfragüe (Cáceres), sino también por la ausencia de actividades en torno a la ornitología y el preocupante estado de deterioro de algunos de los observatorios instalados a lo largo y ancho de la localidad.

En relación con esto, cuando sindicatos y trabajadores decidieron iniciar una ronda de protestas contra el gobierno local, hace un mes, alertaron de que «el conjunto de los vecinos están cansados de los problemas y el abandono que padecemos en O Grove, precisamente porque todos los departamentos municipales están funcionando en precario, desde la Policía Local y Emergencias hasta lo operarios de obras, pasando por los de limpieza, los de aguas, recogida de basuras, electricistas y todos los demás».

Uno de los observatorios de aves destrozados. / FdV

Un mes después tanto trabajadores municipales como vecinos en general insisten en que «el abandono sigue siendo preocupante», y entre los muchos ejemplos a los que aluden están los paseos marítimos y observatorios de aves como el de O Cavernal, en el istmo de A Lanzada.

Este último se encuentra «totalmente destrozado y constituye un claro peligro para quienes se atrevan a utilizarlo para disfrutar del paisaje o visionar las aves existentes en el Complejo Intermareal Umia-O Grove», explican los denunciantes.

Quienes así se posicionan reconocen que «el Concello ha introducido algunas mejoras en las últimas semanas, pero es mucho el trabajo que queda aún por realizar para acabar con la sensación de abandono absoluto que proyecta nuestro pueblo».