Son a Túa Axuda opta a continuar en la ayuda en el hogar de Meaño

La mesa de contratación del Concello de Meaño propone adjudicar a la firma Son a Túa Axuda la parte privada del servicio de ayuda en el hogar, en base a haber presentado la mejor oferta de las tres empresas que concursaban. El precio de la hora ordinaria ofertada en dependencia era de 21,84 euros, mientras el precio de la hora ordinaria de libre concurrencia era de 18,70 y la hora extraordinaria se cobraría también a 21,84 euros.

Esta sociedad de Porto do Son concurría además ofertando tres camas articuladas, otras tres grúas de movilización y tres sillas de baño para asistencia a dependientes. Además, se comprometía a implementar 20 horas anuales en limpieza de choque en domicilios, más, también sin coste, 450 horas ordinarias y 250 extraordinarias.

Son a Túa Axuda es la sociedad limitada que ya asume este servicio desde 2018. Esta nueva adjudicación prorrogará así su vínculo hasta noviembre de 2027. Ello supondrá al Concello un desembolso cercano a los 590.000 euros para ese tiempo, que era el precio técnico fijado de partida.

En Meaño, el SAF (Servizo de Axuda no Fogar) se presta en base a un sistema mixto público-privado al 50 por ciento (un 50,68 por ciento de la carga horaria es municipal mientras que el 49,32 restante lo asume una firma privada). En los días laborables buena parte del servicio está cubierto por el Concello. La parte privada asume el servicio para usurarios de la lista de guardia del programa SIGAD que no pueda ser cubierta por las trabajadoras municipales, y se encarga del servicio los sábados, domingos o festivos.