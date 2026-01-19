Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siembra de centeno a la antigua usanza en O Quinteiro

El centro de interpretación de la cultura agraria ofrece otra exhibición

Una edición anterior de la siembra de centeno en O Quinteiro de Temperán.

Una edición anterior de la siembra de centeno en O Quinteiro de Temperán. / FdV

M. Méndez

O Grove

El centro de interpretación de la cultura agraria O Quinteiro, en el lugar de Cacheirás (San Vicente de O Grove), organiza una nueva jornada en la que mostrar de forma entretenida y festiva algunas de las tradiciones y oficios que en el pasado formaban parte del día a día del rural.

Esta vez el espacio museístico quiere enseñar a sus visitantes cómo se realizaba antaño la siembra del centeno, utilizando para ello antiguos aperos de labranza y mostrando métodos de trabajo del campo en desuso o ya desaparecidos.

CICA O Quinteiro de Temperán: Así se disfruta la cultura agraria de hace dos siglos

CICA O Quinteiro de Temperán: Así se disfruta la cultura agraria de hace dos siglos

Ver galería

La Festa da Malla es una de las actividades desplegadas en el Centro de Interpretación de la Cultura Agraria (CICA) O Quinteiro de Temperán. / CICA O Quinteiro de Temperán

La cita es el sábado que viene entre las once de la mañana y las dos de la tarde, cuando dará comienzo un almuerzo igualmente ambientado en el rural.

La plazas disponibles solo son 24, por lo que es necesaria inscripción previa. Puede hacerse en el teléfono 639 679 056 o bien a través del correo electrónico info@oquinteirodetemperan.com.

