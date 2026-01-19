El punto limpio de Valga estrena un servicio de autorreparación de objetos

Las instalaciones del punto limpio de Valga cuentan con nuevos dependencias y espacios que permitirán mejorar la gestión de los diferentes tipos de residuos que se reciben en el recinto. Las obras de mejora y ampliación llevadas a cabo a finales de 2025 supusieron, por una parte, la ampliación de la zona de almacenamiento de residuos peligrosos que, por su categoría especial, requieren de mayores garantías en su proceso de separación y reciclaje, evitando que acaben depositados en los contenedores habituales. Así, se pasó de poder almacenar 50 toneladas de desechos peligrosos a contar con el doble de capacidad.

La segunda obra que se llevó a cabo fue la construcción de un edificio cerrado destinado a la autorreparación en el marco del proyecto «Fai que Valga». Esta iniciativa, puesta en marcha en el verano de 2024, fomenta la reutilización, arreglo de objetos y participación ciudadana en la reducción de residuos, siguiendo los principios de la economía circular. Estas obras costaron 180.000 euros y fueron posibles gracias a una ayuda económica de la Xunta de Galicia. El punto limpio de Valga abre los lunes por la mañana y los jueves por la tarde.