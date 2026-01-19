El punto limpio de Valga estrena un servicio de autorreparación de objetos
El Ayuntamiento amplió las instalaciones gracias a una ayuda de la Xunta | También se duplica la capacidad de almacenamiento de residuos peligrosos
A.M.
Las instalaciones del punto limpio de Valga cuentan con nuevos dependencias y espacios que permitirán mejorar la gestión de los diferentes tipos de residuos que se reciben en el recinto. Las obras de mejora y ampliación llevadas a cabo a finales de 2025 supusieron, por una parte, la ampliación de la zona de almacenamiento de residuos peligrosos que, por su categoría especial, requieren de mayores garantías en su proceso de separación y reciclaje, evitando que acaben depositados en los contenedores habituales. Así, se pasó de poder almacenar 50 toneladas de desechos peligrosos a contar con el doble de capacidad.
La segunda obra que se llevó a cabo fue la construcción de un edificio cerrado destinado a la autorreparación en el marco del proyecto «Fai que Valga». Esta iniciativa, puesta en marcha en el verano de 2024, fomenta la reutilización, arreglo de objetos y participación ciudadana en la reducción de residuos, siguiendo los principios de la economía circular. Estas obras costaron 180.000 euros y fueron posibles gracias a una ayuda económica de la Xunta de Galicia. El punto limpio de Valga abre los lunes por la mañana y los jueves por la tarde.
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo
- Hallan muerta a una persona sin hogar en Vilagarcía
- La FGCN y los procuradores custodian más de 100 coches de narcos listos para subastar
- Gardacostas elimina otra ingente cantidad de redes y nasas ilegales
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Así se distribuye la flota pesquera gallega en 2026
- Amarres indefinidos y ceses de actividad en la ría de Arousa por «miedo» a las sanciones europeas