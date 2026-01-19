La Policía Local denuncia cinco alcoholemias en la noche del sábado

La Policía Local de Vilagarcía denunció a seis conductores durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, por infracciones al volante. Uno de ellos conducía un vehículo sin seguro, mientras que los otros cinco dieron positivo en los controles de alcoholemia que les realizaron los agentes.

La Policía Local desplegó controles en varios puntos de la ciudad, ya que las infracciones por consumo de alcohol o drogas se disparan durante las noches del fin de semana, y fruto de este trabajo, los agentes detectaron a cinco conductores que iban al volante bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Todos ellos arrojaron una tasa superior a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, pero inferior a 0,60, por lo que las denuncias se tramitan en todos los casos por la vía administrativa.

Durante el fin de semana, la Policía municipal también auxilió a dos personas que sufrieron sendas caídas en la vía pública. La primera de ellas sufrió el percance en la plaza de Galicia, tras tropezar con la reja de una canalización de pluviales que estaba levemente desplazada. Ya por la tarde, una mujer se cayó y se hizo daño en una rodilla tras tropezar con unas baldosas en mal estado en las inmediaciones de Ravella.

Finalmente, una patrulla se desplazó el sábado a un comercio de As Carolinas, pues los dueños del mismo aseguraron haber sufrido un hurto de prendas de ropa. El autor de los hechos fue grabado.