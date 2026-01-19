Varios partidos critican el diario electrónico en los barcos

Los pescadores que se oponen al diario electrónico están recibiendo muestras de apoyo por parte de diferentes partidos políticos en los últimos días. Así, el Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía ha presentado una moción para su debate en el pleno municipal, al igual que Somos Cambados. En esta misma localidad, también ha mostrado su apoyo a la flota el PSOE mediante un comunicado.

Desde el pasado día 10, las embarcaciones de pesca de entre 12 y 15 metros de eslora tienen que registrar sus capturas en un diario electrónico, y notificiarlas antes de su entrada en puerto. Para los armadores, estas medidas son inviables técnicamente e incluso pueden poner en peligro la navegación. Por ello, han anunciado una serie de medidas de protesta, entre ellas un paro indefinido desde hoy lunes.