O Salnés inicia la campaña turística «de invierno» con las visitas de la camelia

Las comarcas de O Salnés y Pontevedra albergan algunas de las mejores colecciones de camelias de Galicia. Y, a partir de enero, es la mejor época del año para observar la floración de esta planta. Desde la creación de la Ruta da Camelia, por parte de la Xunta de Galicia, O Salnés recibe entre los meses de enero y marzo un importante volumen de viajeros interesados en la naturaleza y la botánica. Muchos de ellos son extranjeros, llegan desde sus países de origen en grupos organizados y poseen un muy elevado poder adquisitivo.

Las visitas a los jardines de la camelia abren de algún modo la temporada turística «de invierno» en O Salnés. Pazos como el de Quinteiro da Cruz, en Ribadumia, ya han empezado a recibir grupos interesados en ver la floración de los camelios, mientras que el de A Saleta, en Meis, abrirá su temporada a mediados de febrero. Precisamente, Turismo de Galicia creó en su día la Ruta da Camelia para atraer viajeros a la comunidad en pleno invierno, favoreciendo así la desestacionalización turística.

Además de Quinteiro da Cruz y A Saleta, cuentan con colecciones de camelia destacables los pazos de Rubiáns (Vilagarcía), y Lourizán, en Pontevedra, así como el castillo de Soutomaior, en el Concello del mismo nombre. Sin salir de las Rías Baixas, también es visitable el jardín vigués de Quiñones de León, en Castrelos.

Como hace habitualmente la Xunta de Galicia, aprovechará estos días el enorme escaparate que supone la feria Fitur, en Madrid, para promocionar esta ruta mediante presentaciones a agentes del sector. Además, en su stand habrá durante toda la feria degustaciones de té de camelia, en el que podrán probarse estas infusiones elaboradas y producidas en Galicia. Precisamente, Quinteiro da Cruz tiene un afamado té de camelia.

La campaña promocional de la Xunta alcanza su cénit en marzo, con los «trenes turísticos», algunos de los cuales proponen un viaje de un día por los principales jardines de la camelia de las Rías Baixas. Este producto se promocionará también en Fitur.

La mayoría de estos pazos con jardines de interés botánico son de propiedad privada y disponen de horarios generales de apertura al público, durante los cuales reciben visitas particulares. De todos modos, el grueso de visitantes llegan en grupos organizados tras haber concertado cita previa.

Un caso especial durante esta temporada será el de A Saleta, en Meis, que ha anunciado recientemente que este año será el último que ofrezca el servicio de visitas guiadas. El pazo cumple en este 2026 tres décadas abriendo el público, y ahora pretenden poner en marcha un proyecto distinto.

Sin embargo, explican que «ante la avalancha de peticiones para conocer el jardín tras ser publicado el libro ‘En la penumbra de un jardín extraño’ hemos decidido abrir como despedida esta temporada del 14 de febrero al 1 de marzo». La novela fue escrita por la codirectora de A Saleta, Silvia Rodríguez Coladas, y publicada en la editorial Belagua, y ha generado tanta expectación que ha espoleado el interés por conocer el jardín de A Saleta, de estilo inglés. Tanto es así que desde la propiedad explican que, «por ahora, en cuanto a reservas, está siendo todo un éxito». La tarifa por persona es de 20 euros.

Valga acoge la segunda muestra de Arousa con flores y cuadros El Auditorio municipal de Valga acoge el 31 de enero y el 1 de febrero próximos la decimoctava edición de la exposición de la camelia Bella Otero, que organiza la asociación de mujeres rurales Albor, en colaboración con el Concello.Es la segunda muestra de la camelia de Arousa de la presente temporada, después de la celebrada en Rubiáns (Vilagarcía). El programa de la de Valga contempla la apertura de puertas al público a partir de la una de la tarde del sábado 31. La muestra volverá a ser visitable el domingo en horario de mañana. El programa se completa en febrero con una exposición de cuadros de Rosa Crespo, titulada «Pintando entre camelias».