Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren CórdobaAcuerdo Interinos EducaciónAngulas PortugalRecaréProtestas flota bajuraCelta-Rayo
instagramlinkedin

La campaña de la lamprea del Ulla vuelve a hacer agua

El optimismo inicial es ahora decepción

Gerardo, uno de los pescadores, con sus nasas y las dos lampreas que capturó en el Ulla el primer día.

Gerardo, uno de los pescadores, con sus nasas y las dos lampreas que capturó en el Ulla el primer día. / Noé Parga

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Pontecesures

El optimismo inicial, cuando el primer día de levantamiento de nasas permitió obtener tres lampreas, mientras que en la segunda jornada se capturaban cinco, se ha tornado en decepción y resignación entre los valeiros que operan en aguas del Ulla.

Parece ser que a lo largo de la pasada semana el preciado pez cartilaginoso brilló por su ausencia, y esta mañana las capturas fueron nulas o muy reducidas, dependiendo de la embarcación.

La lamprea del Ulla está de vuelta

La lamprea del Ulla está de vuelta

Ver galería

Pili Novo y Manuel Losas, de Casa Farrucán, junto al pescador Pepe Barreiro, con la primera lamprea de la temporada. / Noé Parga

«Yo solo pude pescar una después de una semana totalmente de vacío», esgrimía Ramón Agrasar, uno de los pescadores que largan y levantan su aparejos en Pontecesures.

«Estamos largando solo tres barcos y hubo días de dos –añade–; es normal, porque con estos resultados ganas más quedando amarrado o dedicándote a otra cosa», argumenta.

Noticias relacionadas y más

Tampoco en las tradicionales pesqueiras romanas de Herbón aparece la «dama del Ulla». El titular de una de esas construcciones señala: «Esto es un misterio, porque el río está bastante bien para nosotros –por el caudal–, pero la lamprea no subió».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents