La campaña de la lamprea del Ulla vuelve a hacer agua

El optimismo inicial, cuando el primer día de levantamiento de nasas permitió obtener tres lampreas, mientras que en la segunda jornada se capturaban cinco, se ha tornado en decepción y resignación entre los valeiros que operan en aguas del Ulla.

Parece ser que a lo largo de la pasada semana el preciado pez cartilaginoso brilló por su ausencia, y esta mañana las capturas fueron nulas o muy reducidas, dependiendo de la embarcación.

Pili Novo y Manuel Losas, de Casa Farrucán, junto al pescador Pepe Barreiro, con la primera lamprea de la temporada. / Noé Parga

«Yo solo pude pescar una después de una semana totalmente de vacío», esgrimía Ramón Agrasar, uno de los pescadores que largan y levantan su aparejos en Pontecesures.

«Estamos largando solo tres barcos y hubo días de dos –añade–; es normal, porque con estos resultados ganas más quedando amarrado o dedicándote a otra cosa», argumenta.

Tampoco en las tradicionales pesqueiras romanas de Herbón aparece la «dama del Ulla». El titular de una de esas construcciones señala: «Esto es un misterio, porque el río está bastante bien para nosotros –por el caudal–, pero la lamprea no subió».