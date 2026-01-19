La campaña de la lamprea del Ulla vuelve a hacer agua
El optimismo inicial es ahora decepción
El optimismo inicial, cuando el primer día de levantamiento de nasas permitió obtener tres lampreas, mientras que en la segunda jornada se capturaban cinco, se ha tornado en decepción y resignación entre los valeiros que operan en aguas del Ulla.
Parece ser que a lo largo de la pasada semana el preciado pez cartilaginoso brilló por su ausencia, y esta mañana las capturas fueron nulas o muy reducidas, dependiendo de la embarcación.
«Yo solo pude pescar una después de una semana totalmente de vacío», esgrimía Ramón Agrasar, uno de los pescadores que largan y levantan su aparejos en Pontecesures.
«Estamos largando solo tres barcos y hubo días de dos –añade–; es normal, porque con estos resultados ganas más quedando amarrado o dedicándote a otra cosa», argumenta.
Tampoco en las tradicionales pesqueiras romanas de Herbón aparece la «dama del Ulla». El titular de una de esas construcciones señala: «Esto es un misterio, porque el río está bastante bien para nosotros –por el caudal–, pero la lamprea no subió».
Suscríbete para seguir leyendo
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo
- La FGCN y los procuradores custodian más de 100 coches de narcos listos para subastar
- Hallan muerta a una persona sin hogar en Vilagarcía
- Así se distribuye la flota pesquera gallega en 2026
- Amarres indefinidos y ceses de actividad en la ría de Arousa por «miedo» a las sanciones europeas
- Divisiones internas y dimisiones hacen tambalear al gobierno meco
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- La Policía Local de Vilagarcía alerta de un intento de estafa en su nombre