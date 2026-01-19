Entregan el Premio Lueiro de Novela Curta a José Carou

La concejala de Cultura de O Grove, Pilar Galiñanes, anuncia para el viernes el acto de entrega del XXXI Premio Manuel Lueiro Rey de Novela Curta, el cual iba a desplegarse en diciembre pero fue suspendido a causa de las obras en la Casa da Cultura que lleva el nombre del insigne escritor local, en Monte da Vila.

Es allí donde para esta entrega del premio, dotado con 3.000 euros, se espera entre el público a algunos de sus familiares, vecinos, autoridades y, sobre todo, al autor de la obra ganadora, «Ventre de Madeira».

No es otro que José Carou Rey, cuyo nombre se sumaba en esa 32 edición, correspondiente a la convocatoria de 2024, al de autores como Óscar Manuel Guzmán Álvarez, triunfador de la edición desplegada el año pasado con la obra de suspense «Só os mortos saben a verdade».

Público y familiares en una edición anterior. / Noé Parga

Antes que ellos se habían llevado este prestigioso premio Lionel Rexes, que ganó en 2021 con «A montaña do poeta»; Álex Alonso Alonso, que lo hizo en 2022 con «O Estranxeiro», y Alberto Mancebo Soto, que ganó en 2023 con «Indolente».

Este certamen se estrenaba en 1992 con Manoel Riveiro Loureiro como vencedor, por la novela «O encerro», y le siguieron J. M. Cabrero Figueiro, por «Historia de Zeltia»; Xoán Xosé Piñeiro Cochón, con «Reciclador»; Rosa Aneiros Díaz, que presentó «Xogo de espellos» y Francisco Castro Veloso, vencedor en 1997 con «Play-back».

Inmaculada López Silva, José Luis Álvarez Pérez, Manuel Anxo Darriba Blanco y Santiago Jaureguizar Ortiz de Zárate, como las novelas «Canción de amor india», «De maxia e de obras», «Velada do billarista» y «Breve crónica universal da clase obreira», respectivamente, son otros triunfadores del certamen.

Como lo fueron Xabier López López, con «O mono no espello»; María del Pilar Buela Piedra, por «Ácaros verdes»; y Teresa Moure Pereiro, con «A xeira das árbores».

El acto convocado para el día 23, con José Carou Rey como gran protagonista, estará amenizado por el alumnado de la Escola de Música do Grove.