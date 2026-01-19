Emgrobes reitera su rechazo a la tasa turística

Ahora que el debate sobre la aplicación de una tasa turística en O Grove vuelve a estar de moda, la asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) reitera su rechazo a esta medida, como ya planteó en diversas ocasiones anteriores.

Hace justamente un año, por ejemplo, la entidad que preside José Besada ya manifestaba que «tal y como están la economía de las familias y la situación de O Grove, con servicios deficitarios, no es un buen momento para implantar la tasa turística, y si bien se puede abrir el debate pensando en el futuro, aún hay mucho que resolver antes».

Y ayer venía a decir lo mismo, dejando claro que es necesario invertir en mejorar el atractivo de O Grove, pero sin que esto repercuta en el bolsillo de los turistas.

Las explicaciones, hay que insistir, son ahora las mismas que entonces, y se basan en que «O Grove no es Mallorca» y en que «la estacionalidad compromete cada vez más la viabilidad de los negocios».

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Noé Parga

Esto lleva a la patronal a decir que «lo más inteligente es pensar en medidas que incentiven la desestacionalización», y que, por cierto, también deben corresponder a los propios empresarios.

De hecho, en O Grove hay ejemplos sobradamente conocidos de hosteleros y negocios turísticos de otra índole que atraen clientes tanto en verano como en temporada baja. Pero por ahora siguen siendo una minoría, de ahí que el grueso de la actividad se concentre entre junio y la Festa do Marisco. ¡Si el tiempo acompaña!

Lo que vienen a decir los representantes de los empresarios, una vez más, es que hay que poner más dinero público sobre la mesa para generar más volumen de negocio en sus negocios.

Pero ni de lejos quieren ver una tasa turística, por mucho que el alcalde diga que se trata de obtener dinero para invertir en mejorar los servicios y el atractivo del pueblo.

Turistas en los catamaranes de Cruceros do Ulla-Turimares recorriendo la ría, tras zarpar desde el puerto de O Grove aprovechando la fiesta del 1 de mayo. / FdV

«No puede presentarse la tasa turística como solución a un déficit municipal de gasto corriente ni como respuesta genérica a la financiación municipal», replica Emgrobes.

Donde además creen injustificable «cargar al turismo» con la tasa «sin antes ordenarlo con una regulación y un control efectivo de autocaravanas y de las viviendas turísticas».

Dicho de otro modo, que «no es razonable que paguen los alojamientos regulados y sus huéspedes mientras que otros usos que también generan presión quedan fuera».

La asociación que preside José Besada termina diciendo que hay «otras opciones alternativas de recaudación con las que se debería trabajar y negociar para sufragar muchos de los gastos que se pretenden asignar a lo recaudado con la tasa y que son gastos generales no imputables únicamente al turismo».