Dónde pueden donar sangre los arousanos los próximos días

Los Ayuntamiento de O Grove, Catoira y Meaño son los siguientes. Se trata de las tres localizaciones arousanas elegidas para que esta semana los ciudadanos puedan donar sangre y colaborar con los centros médicos mostrándose solidarios con el conjunto de la sociedad.

Tras su paso por localidades de la comarca como Vilagarcía y Vilanova, ahora llega el momento de situar las unidades móviles en la plaza de O Corgo (hoy), la Alameda do Concello (mañana) y la plaza de abastos de Dena (jueves), respectivamente, para dar la oportunidad a grovenses, catoirenses y meañeses de demostrar su implicación en la causa.

Una enfermera, en la unidad móvil en Vilagarcía. / M.Méndez

Ellos son ahora los principales destinatarios del llamamiento a la solidaridad que realizan el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y la Axencia de Doazón de Órganos e e Sangue (Ados), que también invitan a hacer lo propio en decenas de municipios más de toda la comunidad autónoma. E insisten en animarlos a participar porque «cada día hay muchas personas en los hospitales que necesitan recibir una transfusión», ya sea porque hay que operarlas o porque necesitan el transplante de algún órgano. O bien porque padecen cáncer, tuvieron un accidente de tráfico o tienen una hemorragia, entre otras muchas complicaciones.

De ahí la necesidad vital de disponer en Galicia de la mayor reserva posible de sangre, de todos los grupos sanguíneos. Y de ahí, también, la importancia de que la población se conciencie.