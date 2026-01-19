«Desaparece» la pista de Dena incorporada a una finca privada

Desaparece ya en la práctica un vial del interior de Seixiños (Dena, Meaño) que figuraba en el inventario municipal como D-70 bajo de denominación de Pista da Tomada das Tombas, al ser incorporado definitivamente a una propiedad particular. El vecino en cuestión ganó en su día en el Juzgado la causa al Concello de Meaño, y ahora lo ha cerrado con un muro perimetral de su propiedad, quedando dentro de la misma la parte central de ese vial.

Así pues, las dos entradas de aquella pista de unos 200 metros, quedan ya abocadas a un vial sin salida, tanto se entre al mismo a la altura del número 10 de Seixiños, o bien, por abajo, por el acceso de la PO-9301 que recorre la costa hacia Castrelo. El cuerpo central de ese vial, a lo largo de unos 50 metros, ha pasado al recinto de la propiedad particular, hecho que lamentan los lugareños que hacían uso de esa alternativa a modo de atajo.

Desde el año 2012, cuando la última revisión, el vial angosto figuraba como público, toda vez que fuera asfaltado por el Concello a inicios de siglo. Fue después que, un propietario colindante, cuando se disponía a cerrar la finca se originó un litigio con el Concello, por la titularidad del tramo. Ese litigio fue fallado en el Juzgado de Cambados que, tras la documentación y testimonios presentados por las causas, dictaminó en 2021 en favor del vecino demandante. Desde entonces permaneció cerrado al tráfico rodado por dos bloque de piedras.