Una cena sin guerra de sexos en el Entroido Meco

El carnaval está a la vuelta de la esquina, y eso supone que O Grove ya calienta motores, tanto con los ensayos que llevan a cabo sus comparsas como mediante la organización de todo tipo de fiestas y comilonas.

Como es habitual, la siempre divertida guerra de sexos del Xoves de Comadres e Compadres –ellas por un lado y ellos, por el otro– marcará el inicio de esta importante fiesta en tierras mecas, donde este año se anuncian novedades como el «Venres Misto».

Es la primera edición de una cita para disfrutar en pareja, en familia o con amigos, en la que hombres y mujeres, disfrazados o no, van a compartir mesa y mantel de forma animada, como suele ser habitual en este tipo de celebraciones tan características del Entroido Meco.

Asistentes a la cena del Venres de Xareo en la tapería O 48 da Platería. / FdV

La diferencia respecto al Xoves de Comadres y/o al Xoves de Compadres, donde mujeres y hombres disfrutan de la cena por separado, es que en el viernes mixto no hay distinción alguna por sexos, tal y como indica el empresario Nacho Escalante.

Es el máximo responsable de la tapería O 48 da Pratería, donde en los últimos años se celebraba el Xoves de Comadres, y lo es también de la coctelería El Patio, un conocido local de copas, conciertos, monólogos y demás eventos que en el inminente carnaval va a cobrar protagonismo como local de restauración.

Asistentes a la fiesta del Xoves de Comadres desarrollada en la tapería restaurante O 48 da Platería. / FdV

Lo hará tanto el día 12, con un Xoves de Comadres para el que ya se han inscrito cien mujeres –no quedan más entradas a la venta–, como el viernes trece, cuando el citado local de la calle de Luis Seoane será escenario de esa primera cena mixta, en la que «el disfraz es opcional, pero las ganas de pasarlo bien son obligatorias», proclama el hostelero.

Es, explica, «una noche pensada para que mujeres y hombres celebren juntos y como se merecen el Entroido Meco, comiendo y bebiendo con buen ambiente y mucha fiesta».

El precio del menú es de 35 euros e incluye la actuación de DJOW, que amenizará la velada hasta bien entrada la madrugada.

Los interesados en acudir a este «1º Venres Misto» pueden reservar sus invitaciones en las instalaciones de El Patio y obtener más información tanto allí como a través del teléfono 652 976 504.