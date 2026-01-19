El BDRI arranca el curso con alumnos de Francia, Italia, Polonia e Inglaterra

El Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI) afronta un año más como centro de investigación del medio marino, centrado en el estudio y la conservación de la biodiversidad en torno a depredadores superiores como los delfines, marsopas, ballenas, nutrias y aves marinas.

Una de las funciones de este centro asentado en O Grove y conocido como Instituto para el Estudio de los Mamíferos Marinos es la formación académica de jóvenes investigadores de todo el mundo.

De ahí que arranque el nuevo ciclo con estudiantes no solo españoles, sino también llegados desde Francia, Italia, Polonia, Inglaterra, Alemania, Austria y Portugal.

El mes que viene recalarán más en la villa meca, sobre todo procedentes de Estados Unidos, Irlanda, Bélgica y Chipre.

El BDRI ofrece formación dentro y fuera de la ría de Arousa a alumnos llegados de todo el mundo. / BDRI

Así lo confirma Bruno Díaz López, el doctor en Ecología por la Universidad de Burdeos que dirige el BDRI y que, junto a su equipo de colaboradores –integrado por investigadores de prestigio a nivel internacional–, tuteló el año pasado a un total de 112 estudiantes, desde austríacos a franceses, pasando por polacos, estadounidenses, turcos, portugueses, irlandeses, húngaros, belgas o australianos.

Como también formaron parte del día a día del BDRI jóvenes de Marruecos, Hong Kong, República Checa, México, Cuba, Canadá, Holanda, Egipto, Italia, Brasil, Singapur, Serbia, Colombia y Gales.

«Nuestro objetivo este año, además del estudio minucioso de todo tipo de especies marinas –aclara Bruno Díaz–, sigue siendo el de formar a futuros científicos en la investigación sobre mamíferos marinos».

Biólogos, doctores y estudiantes del BDRI hacen un estrecho seguimiento de los mamíferos marinos en las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa. / BDRI

Para ello, «ofrecemos una gran variedad de programas y oportunidades a estudiantes en todas las etapas de su formación académica».

En este sentido, desde el BDRI remarcan que «además de las actividades de investigación científica, llevamos a cabo rigurosos programas de formación que ofrecen la posibilidad de incrementar la experiencia profesional, tanto en lo que llamamos estancias de formación como campañas de voluntariado , cursos de formación y prácticas universitarias dirigidas a estudiantes de grado de licenciatura y máster».

El BDRI avanza en el seguimiento y estudio de mamíferos marinos, aves y nutrias. / BDRI

Unos y otros tienen la oportunidad de participar en el seguimiento y estudio de los delfines, ballenas, marsopas y nutrias –entre otras especies– que habitan en la costa gallega», tanto en la ría de Arousa como en las de Pontevedra y Vigo.

De este modo el BDRI aspira a «dar respuesta a la gran cantidad de interrogantes existentes sobre los animales estudiados y el ambiente en el que viven».

A pesar del mal tiempo reinante, los primeros estudiantes del nuevo curso ya han tenido la oportunidad de participar en salidas de investigación, tanto a bordo de las embarcaciones del BDRI como desde plataformas de observación en tierra firme, obteniendo imágenes y datos sobre los que se trabaja después en las aulas del centro, ya sea siguiendo técnicas de fotoidentificación o reproduciendo los sonidos grabados en el medio natural cuando especies como los delfines mulares (arroaces) se comunican entre ellos.