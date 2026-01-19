Amigos de Galicia alerta de la pobreza entre inmigrantes

La Fundación Amigos de Galicia realizó más de 13.600 atenciones sociales en la comunidad autónoma durante el año pasado, de las cuales casi 4.200 fueron en la provincia de Pontevedra. La organización ha hecho balance de su Plan de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social, y los técnicos indican que durante el año pasado se percibió un repunte de demandas de ayuda por parte de personas inmigrantes, «especialmente en la zona de Vilagarcía de Arousa y en la comarca de O Salnés», explica Amigos de Galicia en un comunicado.

Para la entidad, esta realidad, «introduce nuevos perfiles de vulnerabilidad asociados a la precariedad laboral, a la movilidad geográfica y, en algunos casos, a la falta de red social de apoyo».

«En la provincia de Pontevedra estamos observando un cambio progresivo en los perfiles de las personas atendidas, con un aumento de personas inmigrantes, especialmente en la zona de O Salnés, lo que requiere de una intervención social adaptada y coordinada con los recursos del territorio», explican.

Amigos de Galicia desgrana en su balance algunas de las actuaciones llevadas a cabo, entre las que se incluye la participación de los usuarios en un programa para mejorar sus posibilidades de encontrar un empleo. En lo que se refiere a ayudas, durante el pasado año, la organización compró a 140 familias muebles o electrodomésticos de primera necesidad, como camas, lavadoras, colchones o frigoríficos.

Entregó ropa o calzado a casi 1.800 personas en situación de exclusión social, y facilitó las revisiones de la vista de 90 niños. También adquirió gafas graduadas y audífonos para personas que necesitaban estos equipos. Amigos de Galicia también apoyó a los escolares con la compra de material y ordenadores o con el pago de clases de refuerzo, y llevó a cabo una campaña especial en Navidad para comprar regalos a los niños de familias desfavorecidas.

Finalmente, en casos de especial gravedad, el departamento de Trabajo Social asumió el pago de alquileres para evitar la pérdida de la vivienda habitual o compró camas articuladas o andadores para personas con movilidad reducida.