Vilagarcía inicia la temporada teatral con «Os dous de sempre»

La Concellería de Cultura de Vilagarcía anunció ayer los espectáculos que podrán verse en la ciudad durante el primer semestre del año gracias al convenio con la Rede Galega de Teatros e Auditorios. En concreto serán tres representaciones, y desde Ravella destacan que «la oferta será variada y para todo tipo de gustos, puesto que habrá comedia y drama a cargo de Mofa y Befa y Teatro do Noroeste, y danza contemporánea de la compañía de Daniel Rodríguez».

El ciclo se estrena el 7 de febrero con el espectáculo «Os dous de sempre», en el que Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira (Mofa y Befa) dan vida a los personajes Pedriño y Rañolas, creados por Castelao, bajo la dirección de Quico Cadaval. El espectáculo es para público a partir de 13 años.

La segunda propuesta es la que presenta Teatro do Noroeste, un drama de máxima actualidad escrito y dirigido por Eduardo Alonso y titulado «Guerra». Se pondrá en escena el 21 de marzo y está dirigido a espectadores adultos.

La programación de la actual temporada se cerrará el 18 de abril con la puesta en escena de «Transeúnte», una montaje de danza contemporánea dirigido por Daniel Rodríguez y coproducido por el Centro Coreográfico Galego. Con la intervención de cuatro bailarines y dos músicos, el espectáculo forma un diálogo entre la música, el canto y la danza tradicional con la danza contemporánea.

Precios reducidos

Desde el Ayuntamiento explican que, como todas las actuaciones organizadas a través de la colaboración entre la administración local y la Agadic, las entradas tienen un precio reducido de 5 euros. Además, hay entradas bonificadas a 3 euros para titulares del Carné Xove y personas desempleadas. Los billetes ya pueden adquirirse a través de Ataquilla.com y, de no agotarse antes, el mismo día de las funciones, en el Auditorio. Todas las funciones son en sábado, a las 20.00 horas.