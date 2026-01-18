Vidal Seage critica el «sesgo ideológico» del centenario

El grupo municipal del PP en Pontecesures lamenta que los actos conmemorativos del centenario del Concello» no hayan estado va la altura de la relevancia histórica de la fecha» y acusa al grupo de gobierno de «convertir una ocasión única en un ejercicio de propaganda con marcado sesgo ideológico».

Desde el PP destacan que el 9 de octubre, fecha clave para la historia de Pontecesures, debería haber sido declarado como festivo local. «La ocasión lo merecía, pero la realidad es que el grupo de gobierno dejó pasar una oportunidad de unir al pueblo entorno a un hecho histórico», señala Manuel Vidal Seage.

También critican el «escaso contenido y la nula participación ciudadana en un programa que no ha servido para poner en valor el orgullo y la identidad colectiva de los cesureños; las calles no mostraron vitalidad ni espíritu de fiesta que una conmemoración como esta debe inspirar».

Otro de los aspectos que el PP considera grave es la falta de reconocimiento a las corporaciones municipales anteriores. Respecto al documental encargado por el Concello, señalan que «lejos de ser un homenaje plural a la historia de Pontecesures, se convirtió en una pieza de propaganda, con una visión parcial e ideologizada». Insisten que el centenario debía servir para reforzar la memoria «pero se ha quedado en simples tertulias».