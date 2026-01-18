Sanxenxo se promociona en Fitur como «embajador» de la cultura gastronómica

Sanxenxo dará a conocer en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid la próxima semana, el Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas, ubicado en el Pazo de Quintáns, a través de un tríptico informativo. El folleto ofrece información tanto sobre el valor patrimonial del edificio declarado BIC en 2017 como de su nueva función como embajador gastronómico de las Rías Baixas, destacando los espacios expositivos, las salas interactivas y los contenidos audiovisuales dedicados a la tradición, el territorio y la gastronomía de la comarca.

Sanxenxo contará, un año más, con mostrador propio en el stand de Galicia, ubicado en el Pabellón 9, desde el que se distribuirá material promocional del destino y merchandising turístico. El mostrador estará situado en el pasillo central y contará con la atención de un informador especializado. La trasera del espacio estará protagonizada por una imagen de gran formato (2,80 metros de altura) que, en esta edición, mostrará un paisaje de playa urbana, elegido entre las playas más icónicas del municipio: Silgar.

Además, en la entrada del Pabellón 9 se instalarán dos tótems publicitarios de gran formato que incluirán ocho imágenes representativas de Sanxenxo, mostrando la diversidad de paisajes y recursos turísticos del municipio. Entre ellas destacan una vista cenital del istmo de A Lanzada, la playa de Area de Agra, una imagen de un velero como referencia a los deportes náuticos, una escena vinculada a la gastronomía local, el Pazo de Quintáns como exponente del patrimonio, el sendero litoral Punta Montalvo–Major a su paso por la playa de Pragueira, y una vista de la isla de Ons desde Punta Faxilda. Todas las imágenes estarán integradas bajo el lema «Sanxenxo, 365 días diferentes».

Como novedad, el Concello de Sanxenxo presentará en Fitur un tríptico informativo del recién inaugurado Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas, ubicado en el Pazo de Quintáns (Noalla). Este folleto ofrece información tanto sobre el valor patrimonial del edificio rehabilitado como sobre su nueva función como Centro de la Cultura Gastronómica de las Rías Baixas, destacando los espacios expositivos, las salas interactivas y los contenidos audiovisuales dedicados a la tradición, el territorio y la gastronomía de la comarca.

Poio acude a la feria turística con el atractivo del «pobo máxico» de Combarro

Poio reforzará su presencia y proyección internacional en Fitur, donde participará con entidad propia por tercero año consecutivo con una presentación en el stand de la red ‘Pueblos Mágicos de España’, de la que forma parte Combarro, en la que intervendrá el alcalde, Ángel Moldes, y que incluirá la proyección de un vídeo promocional. El Concello volverá a contar también con un espacio promocional permanente ubicado en un lugar estratégico del recinto ferial, a la entrada del Pabellón 7, junto al stand de Galicia, que mostrará cuatro de los ejes de la oferta turística del municipio. Además, Poio contará con una representación institucional encabezada por el propio Moldes, acompañado por la concejala de Turismo, Rocío Cochón, que mantendrán una agenda de encuentros los días 21 y 22 con entidades, empresas y profesionales del sector turístico de ámbito nacional e internacional. El objetivo es abrir nuevas vías de colaboración, mejorar el conocimiento del destino en los mercados internacionales, particularmente en las variantes xacobeas, y avanzar en la captación de visitantes fuera de la temporada alta. «La Feria de Turismo más importante es una oportunidad clave para explicar de primera mano todo lo que Poio puede ofrecer, establecer contactos estratégicos y seguir trabajando por un turismo sostenible, diversificado y desestacionalizado», señala Cochón.Como novedad, Poio celebrará esta edición una presentación oficial bajo el título: «Combarro–Poio: Pobo Máxico», que será el miércoles 21 a las 16.20 horas, en el stand de la red Pueblos Mágicos de España . Durante el acto se proyectará un vídeo promocional e intervendrá el alcalde de Poio, Ángel Moldes, para poner en valor el conjunto histórico de Combarro como uno de los grandes referentes patrimoniales y turísticos de Galicia, así como su integración en un municipio con una amplísima oferta turística de calidad con el lema Poio Único.Con respeto al espacio promocional, renovado para la edición de 2026, permite mostrar de manera visual y directa algunas de las principales fortalezas de Poio como destino turístico de calidad para visitar durante todo el año. Así, presenta un recorrido visual por la naturaleza de Poio, representada por el Bosque de Colón; el patrimonio, con el Conjunto Histórico-Artístico de Combarro como gran referente; el mar, poniendo en valor a paisaje litoral con Tambo al fondo, en el corazón de las Rías Baixas; y, finalmente, la gastronomía, representada por la imagen de las mariscadoras trabajando a pie de ría, símbolo de la calidad del producto local. Esta imagen se complementa con el material informativo específico que se distribuirá durante la feria.