San Antón da Modia: gallos a 70 euros y gatos a 115

Cada tercer fin de semana de enero, el San Antón da Modia, en el municipio de Cambados, se convierte en uno de los eventos festivos más importantes de la comarca de O Salnés. Ayer no fue una excepción y fueron muchos los que se acercaron al pequeño campo de la fiesta, sobre todo, atraídos por las tradicionales «poxas». Este año, la actividad no volvió a defraudar y no faltaron los consabidos «piques» en alguna de las subastas, lo que llevó a incrementar de forma notable los precios del ejemplar.

Una de las pujas más importantes es la de los gallos, unos animales cuyo ejemplar más caro se cotizó a setenta euros. En la subasta de este año también se incluyeron tres gatos, uno de los cuales alcanzó la cotización más alta de todos los productos subastados, cerrándose su adquisición en 115 euros.

La organización repartió panecillos entre los vecinos. | N. P.

Otro de los productos que nunca falta en las «poxas» de San Antón son los estuches con botellas de albariño, en este caso con tres de la marca Casteldefornos, que acabó cerrándose por 65 euros. Más barato se cotizó la ristra de chorizos, otro clásico en este evento, cuya adquisición se cerró en los 45 euros.

El flamante ganador de la Batalla de Restaurantes, el programa que presenta el conocido cocinero Alberto Chicote, A Ruda de Castrelo, también colaboró con la organización cediendo una empanada que se acabó subastando por 50 euros.

La organización valoraba de forma muy positiva tanto la participación como el apoyo que le han prestado para la celebración de este año particulares y empresas, que son los donantes de los productos que acaban siendo expuestos a subasta. El presidente de la entidad organizadora no dudaba en calificar la jornada como «muy productiva», después de todo el esfuerzo que supone poner en marcha un evento de estas características.

Un momento de la subasta de pezuños en San Antón. | N. Parga

Las «poxas» son uno de los actos centrales del evento que se celebra en torno a la capilla de San Antón, pero hubo más, como la celebración de una misa solemne y la tradicional procesión, a la que respetaron las condiciones meteorológicas. La jornada finalizó con una verbena en la carpa habilitada para el evento, en la que participaron las orquestas Los Satélites y Los Player’s.