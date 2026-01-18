Paradela cierra heridas y mantiene la representación de la Semana Santa

Habrá representación de Semana Santa en Paradela. La reunión que impulsó el Concello para evitar que una Festa de Interese Cultural pudiese desaparecer tras la dimisión en bloque de los organizadores se saldó con un grupo de personas, que venían colaborando en la representación, que han dado un paso al frente. En la reunión, que se celebró en la casa da Fábrica de Paradela, la tensión se mascaba en el inicio, pero la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, se encargó de cortar cualquier atisbo de enfrentamiento entre la anterior directiva de la Cofradía y las personas que apoyaban al último Jesucristo, para que el debate se centrase en positivo, en garantizar que la fiesta se celebrase.

Poco a poco, la tensión fue desapareciendo y el acuerdo con el que se salió del encuentro es que no habrá una directiva, pero si un grupo de personas que actuarán de interlocutores con el Concello para la celebración del evento y que darán el paso de organizar la representación. Otra de las cuestiones que se decidió es el inicio de los ensayos, que comenzarán el próximo sábado con un Jesucristo nuevo, aunque el anterior, cuya expulsión por la directiva dimisionaria motivó el desencuentro, colaborará con la organización del evento. En ese primer ensayo también se irán repartiendo los diferentes papeles de una representación que es una de las más importantes de Galicia y en la que participan no solo los vecinos de Paradela, sino también de otros municipios limítrofes.

El Concello valoraba la decisión de forma muy positiva ya que el paso al frente de este grupo garantiza que la continuidad del único evento de Meis que posee la catalogación de Festa de Interese Turístico y que atrae a cientos de personas a Paradela durante los días centrales de la Semana Santa.