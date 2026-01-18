La obra de A Pelada permitirá ampliar la cubierta de las gradas
El alcalde y el concejal de Deportes se reúnen con la directiva del Faxilde | Se invierten 110.000 euros
A.M.
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el concejal de Deportes, Carlos Coira, mantuvieron el viernes una reunión con los directivos del Club Faxilde, a los que les explicaron de primera mano las obras de mejora que se van a realizar durante los próximos meses en el campo de fútbol de A Pelada, en Sobrán. Algunas de esas actuaciones habían sido solicitadas por el propio club y usuarios de la instalación, y otras ya estaban programadas por la concejalía de Deportes. Se invertirán 110.000 euros.
Una de las obras más demandadas es la reconstrucción del muro sur del campo, muy deteriorado. Igualmente, se va a ampliar la cubierta de modo que resguardará las gradas más allá de su superficie, con lo que se mejorará notablemente el confort de los espectadores ante las inclemencias meteorológicas. Asimismo, será renovado el sistema de iluminación para alcanzar el nivel de luminosidad que exige la Federación Galega de Fútbol para acoger partidos de competiciones regionales.
Por último, se instalará una caseta habilitada como vestuario, con baño y duchas, junto a los vestuarios ya existentes, aumentando así la comodidad de los deportistas pero teniendo también en cuenta que hay equipos de categorías inferiores que cuentan con niños y niñas en el mismo equipo de formación.
Las mejoras previstas para este año -que se financiarán con cargo a los fondos provinciales que le corresponden al Ayuntamiento de Vilagarcía- se suman a las intervenciones ya hechas en 2025, como las labores de mantenimiento de campo de hierba artificial y la dotación de dos nuevas porterías.
Con el Plan de Infraestruturas Deportivas de 2026, dotado con 312.000 euros, Vilagarcía también hará obras en los campos Manuel Jiménez, de Vilaxoán y de Bamio, así como de los pabellones Sara Gómez, de Faxilde y A Torre.
