O Salnés participa en el ensayo clínico Sincigal

El Hospital do Salnés participa este fin de semana en el ensayo clínico Sincigal, cuya finalidad es evaluar en qué medida se reducen las hospitalizaciones tras la administración de Abrysvo, una vacuna desarrollada contra el virus respiratorio sincitial.

Decenas de personas fueron convocadas para participar en el ensayo clínico mediante mensajes de texto a sus teléfonos móviles. Eso sí, en el cuerpo central del mensaje no se advertía a los ciudadanos de que solo una parte de ellos recibirían la vacuna, puesto que al tener que existir dos grupos (uno inmunizado y otro sin vacuna), un sistema aleatorio decidía en cada casi si se administraba o no el antídoto. El ensayo prosigue hoy en Rubiáns en horario de mañana y tarde.