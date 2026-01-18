Leiva aconseja al PSOE «cambiar de alcalde por malgobernar O Grove»

El portavoz municipal del PP de O Grove, Pablo Leiva, exige al regidor socialista, José Antonio Cacabelos, una «profunda reflexión» tras la catarata de dimisiones que se han registrado en el seno del gobierno local «por desavenencias y discrepancias con su modo de gestión» y recuerda que se encuentra en «total soledad tras gobernar durante treinta meses, en su tercer mandato, contra el pueblo». Además, Leiva reclama a Cacabelos que valore seriamente su futuro o cambie de forma radical su modo de dirigir el Concello, aconsejando a la formación socialista local que «baraje la posibilidad de un cambio de alcalde, incluso de forma inmediata, para dejar de hacerle daños a los vecinos».

Un síntoma de lo que califica como «retroceso» es que Cacabelos «perdió la mayoría absoluta y, en la actualidad, ha perdido la mayoría social y el apoyo de los vecinos de O Grove, incluso el de sus propios compañeros, que llevan semanas protagonizando un ronsel de renuncias, por lo que ha llegado el momento de dar un paso a un lado para no seguir perjudicando a este municipio», advierte Leiva.

El portavoz conservador recuerda que este mandato, que ha rebasado los 1.000 días, está siendo «un despropósito y un desastre, con problemas con las obras, ineficacia con las limpiezas y las rozas, abandono del sector turístico, pésima gestión de la Festa do Marisco, enfrentamientos constantes y pérdida de oportunidades». Lamenta también que esas circunstancias coincidan en el tiempo con un momento en el que la Xunta «está realizando una apuesta sin precedentes por el Concello de O Grove, con la mejora y cesión de la avenida Luis A. Mestre, el proyecto de desdoblamiento de la Vía Rápida hasta A Lanzada o las modernizaciones de los centros educativos y de las infraestructuras portuarias por más de 45 millones de euros». Leiva insiste en que existe una alternativa a «esta debacle» ya que PP, BNG y EU «representan la mayoría de la corporación y a 900 vecinos más que el PSOE, pero «las formaciones de izquierda son sectarias y apoyan a los socialistas pese a estas situaciones».