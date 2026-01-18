A Illa abonará entre 150 y 400 euros a las comparsas en su desfile

El Concello de A Illa hizo públicas esta semana las bases para el Festival de Comparsas que cierra, todos los años, el Carnaval en ese municipio. El evento, que se celebrará el próximo 22 de febrero, domingo de Piñata, premiará a las comparsas participantes con entre 150 y 400 euros, unas cuantías económicas que varían en función de la procedencia de las comparsas o su vinculación con el municipio.

La inscripción para participar en este evento rematará una semana antes, el 13 de febrero, y todas las entidades participantes deberán tener un mínimo de 15 integrantes. El teniente de alcalde, Manuel Suárez, destaca la importancia de estas ayudas para garantizar la contunidad y la calidad de la fiesta. «El Carnaval de A Illa no se entiende sin las comparsas, que son el alma de la celebración y, con estas bases, queremos reconocer el esfuerzo, la creatividad y el compromiso tanto de las comparsas locales como de las que llevan años acompañándonos».

Para optar a las subvenciones, las comparsas deberán participar, como mínimo, en dos jornadas del programa del Carnaval, siendo obligatoria su presencia en el desfile y el festival de comparsas. Ese desfile saldrá a las 17.30 horas desde la plaza de O Regueiro, mientras que las actuaciones en el Auditorio Municipal tendrán una duración de 10 minutos por comparsa.

«Queremos un Carnaval vivo, en el que se fomente la convivencia y el sentimiento de pertenencia, por eso seguimos apostando por iniciativas compartidas, como el canto conjunto del ‘Illa de Arousa que dormes na lama’, que simboliza la unión de las comparsas y de nuestros vecinos», explica.