Fole augura otro año «perdido» y sin proyectos en Cambados

La portavoz del PP en Cambados, Sabela Fole, volvió a cargar ayer contra el cuatripartito, augurando que 2026 ser «otro año perdido» para el desarrollo y ejecución de los grandes proyectos e infraestructuras estratégicas por la falta de fondos y «la nula capacidad de gestión del gobierno».

La líder conservadora tildó de «optimismo mágico» las palabras del regidor, Samuel Lago, sobre la importancia de este ejercicio para el municipio y afirma que «son una falta de respeto a los vecinos los anuncios sobre supuestos avances que experimentarán este año la plaza de abastos, la urbanización de la calle A Pacheca, la cesión de terrenos de Costas en O Pombal o las reformas de la Casa do Mar y el Cuartel de la Guardia Civil».

Insiste en que «no hay dinero para tapar los baches de las calles y a los vehículos municipales se les echa gasolina de 20 en 20 euros, además de las múltiples diferencias que existen en el multipartito para hacer un proyecto para Cambados». Solo ve que «van a seguir atracando el Concello».