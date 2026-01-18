Denunciado un joven por conducir sin carné y bajo los efectos del alcohol

La Policía Local de Vilagarcía denunció ayer sábado a un joven de 20 años, que fue sorprendido conduciendo un vehículo, con el carné retirado y bajo los efectos del alcohol. Los agentes actuaron tras detectar sobre las 6 de la mañana un coche circulando de forma errática por Juan Carlos I, en dirección a Ravella.

Tras darle el alto, la Policía municipal comprobó que el conductor, y único ocupante del turismo, era un joven con el permiso retirado por la pérdida total de puntos, por lo que fue denunciado por un presunto delito contra la seguridad vial. Pero, a mayores, los funcionarios le realizaron la prueba de alcoholemia, puesto que presentaba síntomas externos de embriaguez.

En efecto, el resultado de la prueba fue positivo, arrojando una tasa superior a los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que se trata de una infracción penal. Por ello, el conductor está siendo investigado por la comisión de dos presuntos delitos contra la seguridad vial en concurrencia, lo que conlleva que el denunciado deberá asumir ambas penas de manera sumatoria.

Daños de un trailer

Durante la mañana de ayer sábado, la Policía Local vilagarciana tuvo conocimiento de unos daños en el muro de cierre de un inmueble de la avenida de As Carolinas. Después, las pesquisas realizadas permitieron la localización de un trailer que, supuestamente, dañó el muro con el remolque en un giro mal hecho.

Asimismo, la Policía Local auxilió ayer por la mañana a un hombre que sufrió una caída en la plaza de Galicia, tras tropezar con la rejilla de una canalización de pluviales, que estaba ligeramente desplazada.