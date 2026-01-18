La construcción crece un 3 % en Vilagarcía y alcanza las 183 licencias de obra mayor

Hace tiempo que las grúas de construcción vuelven a formar parte del paisaje urbano de Vilagarcía. Quizás no tanto como en los alocados primeros años 2000, pero el sector vive de nuevo un momento dulce. Así lo apuntan las estadísticas oficiales. Según el Ayuntamiento de Vilagarcía, el pasado año se concedieron 183 licencias de obra mayor, lo que supone un 3 por ciento más que en 2024, y un 9 por ciento más que en 2023, cuando la construcción de obra nueva volvía a despertar tímidamente tras el largo letargo iniciado con la recesión de 2008 y el súbito estallido de la burbuja inmobiliaria.

Según el gobierno municipal, estos datos de la Xerencia de Urbanismo, «reflejan el buen momento que vive Vilagarcía en todos los aspectos». «Más allá de las estadísticas, lo más relevante es que los permisos para edificios comunitarios ya superan claramente a los concedidos para viviendas unifamiliares, que era la tendencia que se venía detectando en los últimos años y especialmente desde la pandemia», añaden desde Ravella. «Es un indicativo de la lenta pero continua recuperación del sector de la construcción, aunque con cifras muy alejadas de las del boom inmobiliario de hace dos décadas», prosiguen.

Las licencias de obras menores (instalación de placas solares, renovación de carpinterías exteriores, tejados, baños o cocinas, etcétera), expresan igualmente ese buen momento de la economía local, con números similares a los de los últimos ejercicios: en 2025, 768 permisos (2,1 al día) frente a los 781 de 2024, los 776 de 2023 y los 715 del año 2022.

Terrazas de hostelería en el centro de Vilagarcía. |

Donde se notó especialmente el dinamismo de Vilagarcía fue en las licencias de actividades, 107 en 2025, un 33 por ciento más que en el ejercicio anterior, en una clara tendencia al alza en la serie histórica. Y lo mismo ocurrió con las solicitudes de terraza de hostelería, que creció un 40 por ciento (15 nuevos permisos frente a los 9 del año anterior y los 5 de 2023).

«Esto quiere decir que comercio y hostelería y, en general, el sector terciario, consolida su peso en la economía local», apuntan desde el ejecutivo municipal. Por ello, para el equipo que dirige Alberto Varela, estos datos de la Xerencia de Urbanismo, «reflejan visiblemente la creencia de los ciudadanos en su propia ciudad, el orgullo de pertenecer a Vilagarcía».

«Y son también un refrendo a las políticas municipales en pro de un municipio cada día más atractivo para vivir e invertir. Políticas que van desde la humanización de plazas y calles a las iniciativas de fomento del empleo y el emprendimiento (ayudas a la contratación, formación en colaboración con las empresas con compromiso de empleo, o subvenciones para la puesta en marcha de nuevos negocios, por ejemplo)», aduce el Concello.

Para Ravella, a esto se suman las inversiones en servicios con financiación propia y con los fondos gestionados ante otras administraciones y la promoción de la cultura, con actividades durante todo el año. Por todo ello, desde el Concello consideran que Vilagarcía es muy atractiva para vivir.