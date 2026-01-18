Un ciclista vilagarciano sufre una grave caída en Meis
A.M.
Un vecino de O Sixto (Vilagarcía), de unos 50 años, sufrió ayer por la mañana una grave caída en la parte alta de Silván, en la parroquia meisina de Armenteira. El hombre estaba practicando ciclismo junto a otra persona, y se fue al suelo cuando estaban bajando por una pista de monte con piedras y surcos. Debido a la caída sufrió heridas de consideración en el cuello, la cara y un hombro.
El accidente se produjo en una zona de difícil acceso, y desde el 061 se movilizó el helicóptero medicalizado. El personal sanitario fue conducido a la zona por Martín Casais, voluntario de Protección Civil, concejal del gobierno de Meis y vecino de Armenteira, por lo que conoce bien la zona.
Finalmente, el ciclista pudo ser evacuado en ambulancia, y fue trasladado al Hospital do Salnés.
