Numerosas personas se dieron cita ayer al mediodía en el atrio de la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Arealonga, para que el cura pudiese bendecir a sus mascotas antes del inicio de la misa por San Antonio, patrono de los animales. Entre los asistentes, había una nutrida representación de la Asociación Protectora de Vilagarcía. En Santa Eulalia es habitualmente muy concurrida la bendición de mascotas, y así volvió a ser ayer. Sobre todo, los vecinos acudieron con perros de distintas razas y con gatos, muchos de ellos abrigados para la ocasión, pues la mañana amaneció muy fría, y fue lluviosa por momentos. Cambados es otra localidad donde hay mucha devoción por San Antonio.

Bendición de mascotas en la iglesia parroquial de Santa Eulalia