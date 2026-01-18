La asociación de viviendas vacacionales se opone a la tasa turística de O Grove

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) también se opone a la tasa turística que pretende aprobar el Concello de O Grove, al igual que ya hizo otro colectivo del sector, Aprometur (Asociación para a Promoción Meca do Turismo). Ambas entidades consideran que el nuevo impuesto restaría competitividad a O Grove como destino vacacional, y que retraería las pernoctas fuera de temporada alta.

O Grove es el primer municipio de O Salnés que está trabajando en serio para poner en marcha una tasa turística, que sería de entre un euro y 2,50 euros por persona y noche, dependiendo del alojamiento. Eso sí, estarían excluidos de pagar la tasa los menores de edad y solo se cobraría por un máximo de cinco noches, de modo que una pareja con dos o tres hijos pequeños que pasase siete noches en un hotel de cuatro estrellas de O Grove pagaría en concepto de tasa en torno a 20 euros.

Aviturga se opone a la medida, al considerar que, «nace de un diagnóstico equivocado y, lejos de aportar soluciones, puede profundizar en la pérdida progresiva de visitantes que el municipio viene experimentando en los últimos años». Para este colectivo, O Grove está perdiendo posiciones con respecto a Sanxenxo, «que avanza hacia un modelo de crecimiento sostenible, equilibrado y con mayor estabilidad estacional».

Asimismo, para Aviturga es engañoso tratar de justificar la imposición de la tasa haciendo menciones a Mallorca. «Tomar como referencia un modelo tan alejado de la realidad local solo contribuye a distorsionar el debate y a generar confusión entre la ciudadanía y los profesiones del sector», aducen.

Aviturga cree que la tasa turística perjudicará a O Grove y asegura que en Santiago (que fue el primer Concello gallego en implantarla) ya se están notando los efectos negativos, con menos pernoctas fuera de temporada alta y más incertidumbre en el sector.

Además, la patronal de viviendas turísticas advierte de que el tributo, «penaliza exclusivamente al visitante que pernocta, sin afectar al excursionista, que es precisamente quien ejerce mayor presión en determinados momentos del año».

Sea como fuere, la intención del ejecutivo que preside el socialista José Cacabelos en sacar adelante la tasa, y aprobarla en pleno entre este mes y el siguiente, para que entre en vigor en junio. Consideran que es necesaria para que el Ayuntamiento obtenga unos ingresos con los que aliviar los gastos en servicios públicos derivados del turismo. En este sentido, la Concellería de Turismo meco emitió ayer un comunicado en el que reiteran su «voluntad de diálogo» con el sector, «tras meses de trabajo, reuniones e intercambio de información». El Concello aduce que la tasa se regirá por la normativa de la Xunta de Galicia, que el dinero recaudado se invertirá exclusivamente en turismo, y que el sector podrá participar en la toma de decisiones sobre dichas inversiones.