Ádega celebra su 50 aniversario con una exposición y proyecciones especiales

El Cine Clube Ádega, de Vilagarcía, cumple 50 años en este 2026 y lo celebrará con una amplia programación de actividades especiales. Así lo anunció la directiva de la entidad anteayer viernes por la noche, en el transcurso de una gala celebrada en el Salón García. Así, se producirá un documental corto y se montará una exposición sobre la historia del cine en Vilagarcía y del propio cine club, comisariada por la directora de arte Marta Villar; y habrá proyecciones especiales, algunas de las cuales serán elegidas por los propios socios de Ádega mediante unas votaciones.

El cine club nació en una época de gran efervescencia cultural, en 1976, y su primer presidente fue Eduardo Puceiro Llovo, «Chango», un actor y director teatral vinculado al grupo Ítaca. Hoy, el colectivo lo dirige un equipo que encabeza Fernando López y lleva años proyectando en Vilagarcía cine artístico y de autor. Precisamente, fueron ellos quienes explicaron el viernes qué se hará a lo largo de este año tan especial.

Directivos, autoridades y el escultor. | Noé Parga

Otras iniciativas son la creación de un mural en la calle relacionado con el cine, o la celebración en Vilagarcía de la asamblea de la federación gallega de cine clubes. También será especial la Semana de Cine del verano, pues está previsto que la programación se complete con otras propuestas culturales.

En la misma gala del viernes se presentó el logotipo del 50 aniversario, que ha creado el escultor local Manolo Chazo. Representa a un trabajador portando dos bobinas de cine; la imagen se repite cinco veces, una por cada década de vida de Ádega.

Público en el Salón García. | Noé Parga

Chazo explicó que el diseño está inspirado en un trabajador que llevaba las bobinas, y que él había visto de niño, por lo que también pretende ser un homenaje a todas las personas que hacen posible la magia del cine desde la sombra de los oficios menos glamurosos.

En el transcurso de la gala del viernes se proyectó también «Decorado», una película de animación de 2025 que ha obtenido muy buenas críticas entre el público especializado. La cinta fue presentada por su productora, la gallega Chelo Loureiro, ganadora de cuatro premios Goya, y que recientemente recibió también la medalla de Bellas Artes.