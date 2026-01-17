Un trail y una andaina para luchar contra el pie zambo en el Sáhara

El Monte Xiabre será escenario, el próximo 8 de marzo, del evento «Trizancadas solidarias», una iniciativa organizada por el Club Triatlón Vilagarcía con la colaboración del Concello y cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de 18 niños saharauis que padecen pie zambo. Se trata de una prueba de trail y una andaina a través de las que recaudar fondos para financiar las intervenciones quirúrgicas con los profesionales sanitarios de la Fundación Equipo Nómada.

Las pruebas discurrirán por la red de pistas de senderismo marcadas por la Concejalía de Turismo, de forma que sean lo más accesible posible y puedan participar el mayor número de personas. El recorrido del trail tendrá una longitud de 14 kilómetros y el de la andaina de seis. En el primero podrán tomar parte mayores de 18 años y en la segunda, a partir de 14. El punto de partida será la zona del monolito en homenaje al accidente del avión del Icona, con salida a las 11.00 y a las 11.15 respectivamente. El punto final estará en el mirador de la cruz de Xiabre.

Aunque no se trata de una competición en la que interesen los tiempos, con la finalidad de animar al desarrollo de la actividad, el club pondrá «liebres» en las dos pruebas para acompañar a los participantes. Aquellos que quieran participar en esta causa solidaria, deberán inscribirse a través d ela plataforma «Championchip» abonando los siete euros de cuota. A través de ese mismo medio también se podrán realizar donaciones en la Fila 0.

El conjunto de lo que se recaude servirá para financiar la adquisición del material necesario para llevar a cabo las intervenciones quirúrgicas, para cubrir los gastos de desplazamiento del equipo sanitario de la Fundación hasta los campamentos del Sáhara y para garantizar el correcto postoperatorio y rehabilitación de los pacientes.