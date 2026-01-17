Refuerzos en el Concello a través del Plan +Emprega

El Concello de A Illa ha incorporado dos nuevos trabajadores a su plantilla a través del programa de la Diputación +Emprega, una iniciativa de formación que permite a los jóvenes seguir formándose de cara a ejercer su carrera profesional. En el caso de A Illa, el Concello se ha reforzado para todo el año con una animadora sociocultural y con un administrativo para reforzar el servicio de secretaría-intervención. Este programa ya ha sido usado por el Concello de A Illa, que ha contado con varios trabajadores que estaban viviendo su primera experiencia profesional a la vez que aprovechaban para seguir formándose.