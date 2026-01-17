La reforma de la calle Esperanza se ejecutará durante este año

El Concello de Vilagarcía incluirá la humanización de la calle Esperanza, en Carril, en la anualidad de este año del programa Máis Provincia, con el objetivo de acometer la obra en los próximos meses. La actuación afectará también a la travesía Lucena.

La actuación está presupuestada en 416.800 euros y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. El Ayuntamiento sacará a licitación la obra tan pronto como el organismo provincial comunique la resolución de la convocatoria.

La actuación prevista en la travesía Lucena y en la calle Esperanza mantendrá la estética de la ejecutada hace unos años en la del Carmen, a la que da continuidad. Para obtener una mayor sensación de amplitud, las vías serán de plataforma única, utilizando para su construcción losas de granito silvestre. El Concello explica además que las calles serán de prioridad peatonal, permitiéndose únicamente el paso de vehículos de las personas residentes, servicios y emergencias.

Se habilitará una placita con bancos y zona verde en el espacio en el que actualmente se registran estacionamientos indebidos sobre la acera. La actuación se complementará con la renovación de las luminarias. Como en todos los proyectos que ejecuta el gobierno de Alberto Varela, la obra en superficie se acompaña de la renovación de los servicios básicos que discurren bajo tierra.

En este caso, la mejora será doble, puesto que se aprovechará para separar el saneamiento de la recogida de pluviales, que actualmente confluyen en una misma red provocando problemas de saturación y desbordamientos en situaciones de fuertes precipitaciones.

También se construirán canalizaciones subterráneas para los tendidos eléctricos y de telecomunicaciones. La humanización de la calle Esperanza y de la travesía Lucena ha sido una obra solicitada por los vecinos de Carril, localidad en la que el gobierno municipal actuó hace poco en Rosalía de Castro.