Un rayo deja sin luz y telefonía a parte de A Illa

Fue sobre las 4.00 horas de ayer y resonó en toda la comarca de O Salnés. Un rayo con una fuerte descarga eléctrica que cayó en las proximidades de A Illa, acompañado de una intensa granizada, no solo sobresaltó a todo aquel que lo escuchó, sino que dejó sin luz y telefonía a una parte importante de A Illa, provocando desperfectos y llevándose por delante parte del alumbrado público del municipio.

Así lo reconocía ayer el teniente de alcalde de A Illa, Manuel Suárez, al apuntar que «estamos valorando todavía los daños causados, pero son bastante importantes en el alumbrado público por ejemplo, con cajas de registro de teléfono reventadas por ejemplo o el alumbrado de la avenida Castelao, donde se fundieron los plomos».

Durante toda la jornada, explicaba Suárez, el servicio de obras del Concello «no paró, evaluando los daños y cambiando los diferentes elementos que quedaron dañados, pero todavía no tenemos una valoración exacta de lo que ha podido suponer en coste económico».

A ello se suma que un buen número de viviendas de Con do Forno se quedaron sin suministro eléctrico prácticamente durante gran parte de la jornada. A medida que los servicios de averías fueron trabajando, las viviendas comenzaron a regresar, poco a poco a la normalidad.

Meteogalicia sitúa la caída de hasta tres rayos muy cerca de A Illa de Arousa sobre esa hora, uno de los cuales estaría en el origen del problema y del gran estruendo que se escuchó en toda la comarca y que se convirtió en uno de los temas de la jornada en redes sociales, con mucha gente preguntando cual había sido el origen del mismo.

Las malas condiciones meteorológicas que se registraron durante toda la jornada en la ría de Arousa también obligaron a gran parte de la flota a permanecer amarrada en tierra para evitarse problemas.