Quejas en O Salnés por demoras en las citas sanitarias y anulaciones sin preaviso

La Atención Primaria en la comarca de O Salnés ha sido estos días nuevamente criticada por partidos y ciudadanos. Así, el BNG de Meis denuncia una demora media que «supera los ocho días» y el «riesgo añadido de llegar a la consulta y no tener médico», así que va a llevar una nueva iniciativa en el Parlamento.

A una problemática que por desgracia se denuncia con cierta frecuencia en la comarca se ha sumado la queja formal interpuesta por un vilagarciano al que no avisaron de las ausencias reiteradas de la doctora asignada para atenderle, así que le van a atender mes y medio después de haberlo solicitado.

Explica el firmante, Fernando Salgado, que cuenta con la «famosa aplicación que nos recomiendan», pero no le valió de nada porque el Sergas no la utilizó para evitar los paseos que acabó dando al centro de salud de Vilagarcía.

Más detalladamente, relata que en la última semana de diciembre le dieron una cita para el 9 de enero, pero llegada la fecha y tras 15 minutos de espera en la sala sin ver movimiento de consulta, preguntó en el mostrador donde le dijeron que la doctora estaba de baja.

Solicitó para otro día y en esta ocasión optó por la atención telefónica. Precisamente tenía un viaje «lo que me obligó a estar pendiente del teléfono porque de haber recibido la llamada tendría que estacionar inmediatamente, ya que de no hacerlo la perdería y tendría que reiniciar el proceso», contaba ayer.

Fue este jueves y «no me llamó nadie» así que al día siguiente, ayer, fue al ambulatorio a saber qué había sucedido y «me explicaron que la doctora había estado de baja. Total, que en tres visitas perdí más de una hora», apunta con resignación. Y es que al vilagarciano lo que le molesta es la gestión del asunto.

«Estar de baja o participar en una huelga son dos derechos incuestionables de los trabajadores, pero resulta inadmisible que el Sergas no se moleste en advertir a los pacientes afectados de la cancelación de la cita», teniendo herramientas como la aplicación.

Es más, le parece una «muestra de desprecio y una falta de respeto» para los contribuyentes que «resulta especialmente inhumana cuando los afectados son personas de edad avanzada o con limitaciones»; casos en los que deben recurrir a familiares, favores de vecinos o a pagar un taxi para ir a las consultas.

Y en cuanto al caso de Meis, los nacionalistas claman porque estas demoras «obligan a muchas personas a acudir a los servicios de urgencias, provocando su saturación por falta de previsión de la Xunta».

Su diputada Montse Prado también preguntará sobre la cobertura de una médica a partir del próximo martes, pues «el Sergas asegura que se va a cubrir, pero sin garantías de que sea por la misma doctora, todos los días ni con el mismo horario... Lo que genera una evidente inestabilidad en la atención sanitaria».