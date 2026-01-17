Premio para unha alumna do Anexo A Lomba
Manuela Maceira Cortiñas, alumna de quinto curso de Primaria do colexio Anexo A Lomba, de Vilagarcía, gañou o primeiro premio da súa categoría do certame «Tíralle da lingua», organizado pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega. A finalidade do certame é a de fomentar o emprego da lingua galega, e Manuela Maceira obtivo o primeiro premio cun audiovisual sobre os costumes e tradicións do rural galego, titulado «Lembrando a vida no rural».
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Hallan muerta a una persona sin hogar en Vilagarcía
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo
- Pulpo, centollo y almeja, las especies más castigadas por la pesca ilegal en Galicia
- Gardacostas elimina otra ingente cantidad de redes y nasas ilegales
- El médico de Vilagarcía al que imputan una agresión sexual, a la espera de ser citado por el juzgado
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor