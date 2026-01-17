Premio para unha alumna do Anexo A Lomba

Manuela Maceira Cortiñas, alumna de quinto curso de Primaria do colexio Anexo A Lomba, de Vilagarcía, gañou o primeiro premio da súa categoría do certame «Tíralle da lingua», organizado pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega. A finalidade do certame é a de fomentar o emprego da lingua galega, e Manuela Maceira obtivo o primeiro premio cun audiovisual sobre os costumes e tradicións do rural galego, titulado «Lembrando a vida no rural».